De toonaangevende denktank Futur/io presenteert voor de eerste keer de lijst van Europa’s TOP 100 Chief Sustainability Officers (CSO’s). Deze leiders spelen een cruciale rol in het sturen van bedrijven naar meer verantwoorde bedrijfspraktijken, en effenen zo de weg naar een duurzame toekomst. Eva Ronhaar (Director of Sustainability bij HEMA) en Robert Metzke (Senior Vice President & Global Head Sustainability bij Philips) zijn in deze lijst opgenomen. De 100 CSO’s op de lijst zijn de genomineerden voor de European CSO Awards die op 15 januari 2024 in Davos bekend gemaakt worden.

De volgende CSO’s van Nederlandse bedrijven staan ook op de lijst: Anne-Sophie Castelnau (Global Head of Sustainability bij ING), Daniella Vega (Global Senior Vice President Health & Sustainability bij Ahold Delhaize) en Alice K. Steenland (CSO of Signify). De CSO van Prosus Group met hoofdkantoor in Amsterdam, Prajna Khanna (Global Head of Sustainability and Vice President) is eveneens in de lijst opgenomen. Dat is ook het geval met Bertrand Blaise (EVP Communication & CSR) van Stellantis.

In de jaarlijkse Nederlandse ‘MVO Manager van het Jaar’ verkiezing hebben zowel Eva Ronhaar als Robert Metzke meerdere keren in de top 10 gestaan.

De lijst is onderverdeeld in 5 verschillende industriesectoren:

Financiën en bankwezen

Consumentengoederen

Technologie en telecommunicatie

Auto-industrie en transport

Gezondheidszorg

“In januari vindt in Davos de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum plaats. Dit jaar werpen de Futur/io CSO Awards een licht op het leiderschap van de Top 100 Europese Chief Sustainability Officers en drie prijswinnaars. We zijn geïnspireerd door hun doel om bedrijfsacties te orkestreren voor het bereiken van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling.” – Harald Neidhardt, CEO & Curator, Futur/io Institute

De criteria en procedure

De CSO Awards eren Europese Chief Sustainability Officers en gelijkwaardige functies die duurzaamheid stimuleren voor grote bedrijven met een grote, schaalbare impact.

De vereisten zijn de verplichte factoren om in aanmerking te komen voor de Futur/io TOP 100 CSO lijst en verdere nominatie voor de CSO Awards /24. De volgende criteria zijn gehanteerd zijn de beoordeling:

Aantonen dat je impactvol denkt en kennis deelt

inspanningen en invloed op grote schaal te versterken, via samenwerking met media of sociale media, het creëren van authentieke inhoud en andere

inspanningen en invloed op grote schaal te versterken, via samenwerking met media of sociale media, het creëren van authentieke inhoud en andere verder te gaan dan regelgeving op het gebied van SDG & ESG en een progressieve tijdlijn naar Netto Nul en verder

blijk geven van een moedige en gedurfde mentaliteit van transformatie

blijk geven van een moedige en gedurfde mentaliteit van transformatie First mover in hun sector (d.w.z. actieprojecten)

experimenteren, pionieren en innoveren om de weg vrij te maken voor nieuwe acties en ambities; dit omvat lidmaatschap van internationale organen of onderscheidingen / openbare rankings & erkenningen

experimenteren, pionieren en innoveren om de weg vrij te maken voor nieuwe acties en ambities; dit omvat lidmaatschap van internationale organen of onderscheidingen / openbare rankings & erkenningen Initiatief voor leiderschap en onderwijstraining

het betrekken van alle teamspelers en belanghebbenden door het implementeren van educatieve training die invloed heeft op alle sectoren van het bedrijf en het duurzaamheidsdenken verankert in de bedrijfscultuur;

het betrekken van alle teamspelers en belanghebbenden door het implementeren van educatieve training die invloed heeft op alle sectoren van het bedrijf en het duurzaamheidsdenken verankert in de bedrijfscultuur; Branding en media-inhoud voor duurzaamheid

aantonen dat het bedrijf zich inzet voor duurzaamheid door middel van rapportage en communicatie die transparantie en impact aantonen.

Er zullen 20 genomineerden worden geselecteerd door de nominatiecommissie, bestaande uit 12 uitstekende Futur/io faculteitsleden en partners. Uiteindelijk zullen 3 Award winnaars worden geselecteerd door een Grand Jury en aangekondigd in Davos op 15 januari 2024.

Over Futur/io Instituut

Futur/io is een toonaangevend instituut voor duurzame innovatie en leiderschap in Europa. Wij geloven in een toekomst waarin ideeën, innovatie en business een regeneratieve economie aandrijven die ten goede komt aan mensen en de planeet. Het is onze missie om leiders en vernieuwers op het gebied van duurzaamheid te voorzien van de kennis, hulpmiddelen en het netwerk om wenselijke toekomsten binnen de planetaire grenzen te co-creëren en om Chief Sustainability Officers te ondersteunen bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en door hun leiderschap in de schijnwerpers te zetten via de CSO Awards.

Bekijk de volledige lijst