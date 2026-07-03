Het project Circulaire Energie Hub Urk krijgt 1 miljoen euro subsidie vanuit het Europese programma Kansen voor West III. Ook de Provincie Flevoland draagt € 50.000 bij. Het initiatief komt van Circulaire Energie Voor Elkaar B.V. en de Vereniging van Visgroothandelaren en Verwerkers Urk (VVU). Zij werken samen aan een toekomstbestendige koudevoorziening (systemen voor koelen en vriezen) voor de Urker visverwerkende sector.

Gezamenlijke koudevoorziening voor visverwerkende bedrijven

Veel visverwerkers werken met processen waarbij zeer lage temperaturen nodig zijn. Dat vraagt veel energie. Met dit project worden twee gezamenlijke WKO-clusters (Warmte- en Koudeopslag) ontwikkeld. Daarmee kunnen meerdere bedrijven worden aangesloten op één gezamenlijk systeem voor koudevoorziening.

Slimmer energiegebruik en minder uitstoot

Het doel is om de koel- en vriesprocessen slimmer en energiezuiniger te maken. Volgens het projectplan kan dit leiden tot een lager energieverbruik, minder piekbelasting op het elektriciteitsnet en minder CO₂-uitstoot. Ook moet het systeem bedrijven helpen om op termijn makkelijker en betaalbaarder te verduurzamen.

Subsidie ondersteunt verduurzaming van de vissector op Urk

Met de subsidie krijgt de visverwerkende sector op Urk een belangrijke steun in de rug bij het verduurzamen van haar koudevoorziening.