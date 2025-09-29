De Europese Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die het koolstofgrenscorrectiemechanisme (CBAM) van de EU vereenvoudigt en versterkt, als onderdeel van het zogenaamde ‘Omnibus I’-wetgevingspakket.

De verordening beoogt vereenvoudiging en kostenefficiënte verbeteringen in de naleving van het CBAM te bewerkstelligen. Het hoofddoel is het verminderen van de regeldruk en administratieve lasten, evenals de nalevingskosten voor EU-bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf. De klimaatambitie achter het CBAM blijft ongewijzigd, aangezien ongeveer 99% van de ingebedde emissies in de geïmporteerde CBAM-goederen gedekt blijft.

“Als we de groene transitie willen laten slagen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van Europa willen versterken, moeten we onnodige lasten verminderen. Dat is precies wat dit instrument oplevert: het leven van Europese bedrijven vergemakkelijken en tegelijkertijd onze klimaatambities waarmaken.” – Marie Bjerre, Minister van Europese Zaken van Denemarken

Belangrijkste elementen van de verordening

De wijzigingen vervangen de huidige drempelwaarde voor vrijstelling van CBAM voor goederen met een verwaarloosbare waarde en stellen een nieuwe ‘de minimis’-drempelwaarde in, waarbij importen tot 50 ton per importeur per jaar niet onder de CBAM-regels vallen. De maatregel zal naar verwachting voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren, die kleine of verwaarloosbare hoeveelheden goederen importeren die onder de CBAM-verordening vallen, vrijstellen van CBAM.

Een andere belangrijke wijziging is dat de gewijzigde verordening het ook mogelijk maakt om verstoringen voor importeurs begin 2026 te voorkomen, terwijl ze wachten op CBAM-registratie: de invoer van CBAM-goederen zal onder verschillende voorwaarden worden toegestaan, in afwachting van CBAM-registratie van de importeur.

Verder bevat de gewijzigde verordening diverse andere vereenvoudigingsmaatregelen voor alle importeurs van CBAM-goederen, bijvoorbeeld met betrekking tot: de vergunningsprocedure, de gegevensverzamelingsprocessen, de berekening van emissies, verificatieregels en de berekening van de financiële aansprakelijkheid van geautoriseerde CBAM-aangevers. Tot slot bevat de gewijzigde verordening aanpassingen van de bepalingen inzake sancties en de regels inzake indirecte douanevertegenwoordigers.

Volgende stappen

De wetgevingshandeling zal de komende dagen in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en treedt in werking op de derde dag na deze publicatie.