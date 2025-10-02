Bouwbedrijf Heijmans kondigt vandaag de komst van de allereerste zelfrijdende elektrische asfaltwals van Europa aan. Met dit prototype zet Heijmans een belangrijke eerste stap in de automatisering van de wegenbouw, die noodzakelijk is vanwege personeelstekorten die aan het ontstaan zijn. De innovatie maakt het werk slimmer en veiliger. Het past bovendien bij de ambitie van Heijmans om emissieloos te werken.

Antwoord op grote opgaven

De beschikbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur staan onder druk. Door vergrijzing ontstaat een tekort aan vakmensen. Dat zorgt voor uitdagingen, terwijl de maatschappelijke opgaven voor de Nederlandse infrastructuur en duurzaamheid alleen maar groter worden. Heijmans ziet slimmer werken als de sleutel: door digitalisering en automatisering centraal te stellen, vergroten we de impact per medewerker en maken we werkprocessen veiliger en consistenter.

Zo werkt de wals

De elektrische wals rijdt zelfstandig op basis van vooraf ingevoerde instructies, monitort de asfalttemperatuur en bewaakt continue het asfalteerproces. Een operator bereidt het asfaltwerk digitaal voor en stuurt de machine aan op afstand. Hierdoor zijn er minder mensen fysiek aanwezig op het asfalt, wat de kans op aanrijdgevaar aanzienlijk verkleint. Het zorgt bovendien voor een blijvend hoge kwaliteit van de werkzaamheden.

“Met de introductie van de zelfrijdende wals laten we zien hoe technologie ons helpt slimmer en veiliger te werken. We verkleinen de risico’s voor onze wegwerkers, houden de kwaliteit hoog en passen het emissieloos toe. Bovendien kunnen we blijven voldoen aan de toekomstige vraag naar onderhoud van wegen in Nederland, aldus Bart Smolders, Directievoorzitter Infra van Heijmans.”

Deze innovatie past naadloos in de Heijmans strategie naar 2030. De zelfrijdende asfaltwals past in de strategische pijler Maakbaarheid, maar draagt ook bij aan de pijler Duurzaamheid. Tegelijkertijd verkleint het de kans op ongelukken, wat bijdraagt aan de veiligheid op bouwplaatsen. De wals is verder uitgerust met automatische noodremassistentie.

Demo op Schiphol

Het prototype is inmiddels succesvol getest en klaar voor een demo op Schiphol op 27 oktober a.s. De volgende stap is opschaling naar een eerste geïndustrialiseerde versie. We verwachten de eerste wals operationeel te hebben binnen onze asfaltploeg in de eerste helft van 2026. Ook wordt er gekeken naar uitbreiding naar andere machines binnen het asfaltproces, zoals de spreidmachine. Op termijn kunnen twee operators meerdere machines tegelijk aansturen. We doen dit echter zorgvuldig in kleine stappen. Op termijn zou een halvering van het aantal mensen op de asfaltploegen mogelijk moeten zijn.

Deze doorbraak zorgt ervoor dat wegenbouwprojecten slimmer en efficiënter gerealiseerd kunnen worden en draagt zo bij aan een toekomstbestendig Nederland.

Voor dit project werkt Heijmans samen met het innovatieve robotics bedrijf Avular.