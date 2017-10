Europese erkenning voor Vodafone-campagne ‘Minder Co2 dankzij ICT’

Vodafone en communicatiebureau Glasnost hebben in Berlijn de Europese Digital Communication Award gewonnen. De Digital Communication Awards onderscheiden de beste cases op het gebied van digitale communicatie in heel Europa. De prijs is behaald in de categorie ‘MVO’ met het project ‘Minder Co2 dankzij ICT’. Met deze campagne inspireerde Vodafone zakelijke klanten slimme technologie in te zetten om CO2-uitstoot te verminderen.

“Internet of Things biedt enorme kansen op het gebied van duurzaamheid”, aldus Martin de Jong, directeur Maatschappelijke Waarde van VodafoneZiggo. “Over de hele wereld ontstaan zogenaamde Smart Cities, waarin we dankzij IOT efficiënter kunnen functioneren. Daarmee reduceren we ook de CO2 uitstoot. De grootste impact is te behalen op het gebied van slimme gebouwen, fabrieken en mobiliteit. Als bedrijf streven wij ernaar om onze eigen negatieve impact te verminderen. Daarnaast adviseren wij ondernemingen hoe zij met behulp van ‘Internet of Things’ bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot terugdringen.”

Krachtige boodschap

Wouter Glaser, directeur van Glasnost: “De samenwerking met Natuur & Milieu maakte de boodschap van onze campagne niet alleen krachtig, maar ook geloofwaardiger. Natuur & Milieu heeft het effect van een aantal ICT-producten en -toepassingen onderzocht en hierover vier verhalen gepubliceerd die gebruikt zijn in deze campagne. Samen laten we zien dat klimaatverandering een probleem is dat aangepakt moet worden. Commerciële en maatschappelijke belangen komen hierbij samen en dat maakt deze boodschap alleen maar sterker.”

Milieuwinst dankzij technologie

Al in 2015 erkende het klimaatbureau van de Verenigde Naties de belangrijke rol van ICT bij het oplossen van het klimaatprobleem. Door ICT kunnen mensen en machines op afstand met elkaar communiceren. Aanvankelijk met een eenvoudige telefoon. Tegenwoordig appen, internetten en skypen we elke dag en hebben we contact zonder dat we te hoeven reizen. Daarmee deed ook het mobiele werken zijn intrede en alle vermeden reiskilometers zijn belangrijke milieuwinst. Tachtig procent van alle Internet of Things connecties hebben een direct positief effect op het milieu. Met de campagne ‘Minder Co2 dankzij ICT’ inspireerde Vodafone bedrijven om technologie te benutten.