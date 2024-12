Vandaag kondigen de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) een nieuw partnerschap aan om investeringen in de batterijproductiesector van de EU te ondersteunen. Dit partnerschap zal een aanvulling van € 200 miljoen (leninggarantie) op het InvestEU-programma van het EU-innovatiefonds opleveren. Het komt bovenop € 1 miljard aan subsidies ter ondersteuning van projecten voor de productie van batterijcellen voor elektrische voertuigen via het Innovatiefonds, dat ook vandaag werd aangekondigd. Als onderdeel van het nieuwe partnerschap voorziet de EIB in een verdere investering van € 1,8 miljard in de bredere batterijwaardeketen. Deze gezamenlijke inspanningen zullen in totaal resulteren in € 3 miljard aan publieke steun voor de ontwikkeling van een concurrerende en duurzame Europese batterij-industrie.

De € 200 miljoen InvestEU-garantie-aanvulling door het Innovatiefonds zal worden gebruikt om innovatieve projecten in de Europese batterijproductiewaardeketen te ondersteunen om financieringsuitdagingen aan te pakken door de komende drie jaar extra EIB-risicoschuldoperaties mogelijk te maken. Met name de risicoschuldoperaties zullen:

bedrijven helpen de kloof te overbruggen tussen de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en grootschalige commerciële implementatie;

marktfalen verminderen;

publieke financiering inzetten om particuliere investeringen te mobiliseren;

bijdragen aan de oprichting van innovatieve en veerkrachtige toeleveringsketens voor energieopslag in Europa.

Ondersteuning zal worden gericht op een breed scala aan batterijtechnologieën, zoals de ontwikkeling van geavanceerde materialen, de productie van componenten of innovatieve recyclingtechnieken. Financiering geeft prioriteit aan technologische innovaties die verder gaan dan de basisassemblage van cellen of pakketten en sluit mijnbouw- en extractieactiviteiten uit. De EIB zal een periodiek aanvraagproces uitvoeren om te evalueren of een operatie in aanmerking komt onder de gedefinieerde top-upcriteria, evenals de commerciële en technische levensvatbaarheid van het project. Geïnteresseerde aanvragers kunnen meer informatie vinden op de EIB Venture debt-webpagina en een aanvraag indienen via het EIB MyRequests-portaal.

De EIB ondersteunt de bredere batterijwaardeketen, inclusief grondstoffen, onderzoek, productie, oplaadinfrastructuur en recycling. De afgelopen zes jaar heeft de bank € 6 miljard aan financiering verstrekt en streeft ernaar om nog eens € 1,8 miljard te investeren. De € 1 miljard Battery Call van het Innovation Fund en de € 200 miljoen InvestEU-garantie-aanvulling zijn een reactie op de oproep van de vorige Executive Vice-President Maroš Šefčovič van 6 december 2023 om de batterijproductie-industrie van de EU te versterken door maximaal € 3 miljard aan steun aan de sector toe te wijzen. Dit initiatief is bedoeld om investeringen te stimuleren en de Europese batterij-industrie schoner en concurrerender te maken.

De InvestEU-aanvulling, de eigen investeringen van de EIB en de lancering van een nieuwe oproep tot voorstellen van € 1 miljard voor elektrische voertuigbatterijen (EV’s) uit het Innovation Fund benadrukken samen de inzet van de Europese Commissie om de waardeketen van de batterijproductie veerkrachtiger en concurrerender te maken. Het nieuwe partnerschap dat de Commissie en de EIB vandaag aankondigden, onderstreept ook de inzet van de EU om een ​​circulaire economie te implementeren en de milieu-impact van batterijen, een onmisbare technologie voor energieopslag, te verlagen. Het versterken van de batterijwaardeketen, productiecapaciteiten en recyclingprocessen van het continent zal helpen de doelstellingen te ondersteunen die zijn uiteengezet in de EU Green Deal, de EU-batterijverordening en de Net-Zero Industry Act.

“Investeren in batterijtechnologie is niet alleen een kans; het is een noodzaak voor de duurzame toekomst van Europa”, aldus Thomas Östros, EIB Vice President verantwoordelijk voor energie. “Door innovatie in de sector te ondersteunen, banen we de weg voor een robuuste groene economie die floreert op schone energie en werkgelegenheid creëert. Onze inzet voor het bevorderen van een concurrerend batterij-ecosysteem zal bedrijven en gemeenschappen sterker maken en ervoor zorgen dat Europa het voortouw neemt in de richting van een klimaatneutrale toekomst.”

Wopke Hoekstra, Europees Commissaris voor Klimaatactie: “Europa is op weg om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Batterijproductie is een essentiële prioriteit voor de transitie naar schone energie in de transport- en energiesector en daarbuiten. De Europese Commissie zet zich in om broodnodige investeringen in nieuwe en transformerende technologieën te mobiliseren om een ​​veerkrachtig Europees batterij-ecosysteem te ondersteunen. We combineren verschillende financiële instrumenten om onze steun zo efficiënt mogelijk te richten en particuliere investeringen te maximaliseren. Het partnerschap met de EIB zal EU-bedrijven en -innovatoren helpen de vruchten te plukken van innovatieve netto-nultechnologieën en de banen van morgen te creëren.”