Het Technisch Secretariaat (TS) van FreshProducePEFCR, dat de technische regels heeft ontwikkeld voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van groenten en fruit als onderdeel van Freshfel’s Environmental Footprint Initiative, verwelkomde op 9 april 2025 meer dan 50 vertegenwoordigers van de groente- en fruitsector op haar evenement “Presentation of the FreshProducePEFCR & Next Steps”.

Het evenement stond in het teken van de afronding van FreshProducePEFCR en de voortgang in het aanpakken van de groeiende behoefte aan een gestandaardiseerde methodologie voor de ecologische voetafdruk binnen de Europese AGF-sector. Gezien de EU-vereisten voor verantwoording over de ecologische voetafdruk en de toenemende transparantie-eisen vanuit de toeleveringsketen en consumenten, heeft het Technisch Secretariaat (TS) van FreshProducePEFCR de afgelopen jaren gewerkt aan een geharmoniseerde oplossing voor de sector die aansluit bij de door de EU aanbevolen Product Environmental Footprint (PEF)-methodologie, om de duurzaamheid van de sector te verbeteren en het concurrentievermogen te behouden.

Vicevoorzitter van Freshfel Europe, Frédéric Rosseneu, opende het evenement door de noodzaak te benadrukken van de ontwikkeling van PEFCR-tools voor de groente- en fruitsector. “Het ontwikkelen van een geharmoniseerde methodologie en categorieregels is essentieel voor de sector en haar vermogen om de duurzaamheidsaspecten van verse producten te communiceren.” Hij voegde eraan toe: “We moeten dezelfde taal spreken als we met consumenten willen praten en effectief willen inspelen op hun transparantiebehoeften.”

Jeroen Weststrate (projectleider en onderzoeker bij Wageningen University & Research) presenteerde het proces van de ontwikkeling van de rekenregels, evenals de afronding van de FreshProducePEFCR en de implementatie ervan in de sector. Hij legde uit: “Het PEFCR-project is een uitstekend voorbeeld van hoe sectorale samenwerking een betekenisvolle impact kan hebben. Niet alleen is er een nieuwe industriestandaard vastgesteld, maar het heeft ook de basis gelegd voor blijvende milieu- en sectorverandering, door betrouwbare duurzaamheidsmetingen te leveren die gerichte verbeteringen van duurzaamheidsprestaties stimuleren, terwijl vergelijkbare resultaten worden gegarandeerd.”

Richard Schouten, algemeen directeur van Fresh Produce Centre, benadrukte de concrete voordelen die het gebruik van FreshProducePEFCR de sector zal opleveren: “Door FreshProducePEFCR te ontwikkelen, zet de sector een proactieve stap naar meer transparantie en draagt ​​zo bij aan de ontwikkeling van één gemeenschappelijke standaard voor milieuduurzaamheid.”

Philippe Binard, algemeen afgevaardigde van Freshfel Europe, sloot het evenement af door de groente- en fruitsector aan te moedigen de voordelen te omarmen van de tools die de milieuverantwoordelijkheid van de sector effectief harmoniseren: “Na jaren van vooruitgang kijken we uit naar de volgende grote stap voor FreshProducePEFCR: de invoering en implementatie ervan door de grote verscheidenheid aan actoren in de AGF-sector. Nu het proces van het samenbrengen van de keten om de methodologie te ontwikkelen ten einde loopt, is het nu aan de sector om deze kans ten volle te benutten om de milieuvoordelen van verse groenten en fruit te berekenen, te communiceren en verder te verbeteren.”

Over het Environmental Footprint Initiative van Freshfel

Het FreshProducePEFCR-initiatief speelt in op de groeiende behoefte aan een gestandaardiseerde methodologie voor de ecologische voetafdruk in de AGF-sector, in het licht van de EU-vereisten voor verantwoording over de ecologische voetafdruk en de toenemende transparantie-eisen vanuit de toeleveringsketen en consumenten. Freshfel Europe en haar leden zijn het Environmental Footprint Initiative gestart om samen een methodologie voor de ecologische voetafdruk van verse groenten en fruit (FreshProducePEFCR), een database en digitale tools te ontwikkelen die breed worden geaccepteerd door de industrie, belanghebbenden en consumenten. Het doel van het initiatief, dat is afgestemd op de Product Environmental Footprint (PEF)-methodologie zoals aanbevolen door de EU, is de duurzaamheid van de sector te verbeteren en het concurrentievermogen te behouden.

De leden van Freshfel Europe die deelnemen aan het Freshfel Environmental Footprint Initiative zijn onder andere Ailimpo, ANPP, Apeel Sciences, Assomela, Bama Gruppen, Bayer AG, BVEO, COLEAD, Dole plc, Greenyard, Fresh Produce Centre, IG International, Interfel en VBT. Freshfel Europe treedt zelf op als sectorvertegenwoordiger binnen het initiatief, met steun en medewerking van de European Sprouted Seeds Association (ESSA) en Growing Media Europe.

Meer informatie over de activiteiten van het Freshfel Environmental Footprint Initiative vindt u hier.