Vandaag heeft het Europees Parlement een voorlopig akkoord tussen Europarlementariërs en EU-regeringen goedgekeurd over bijgewerkte regels voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) en due diligence voor bedrijven (CSDDD). De herziene regels gelden voor minder bedrijven en verminderen een aantal verplichtingen, waardoor het concurrentievermogen van de EU wordt versterkt.

Eenvoudigere duurzaamheidsrapportage (CSRD)

Alleen EU-bedrijven met gemiddeld meer dan 1.000 werknemers en een jaaromzet van meer dan € 450 miljoen hoeven nog te rapporteren over sociale en milieukwesties. De regels gelden ook voor niet-EU-bedrijven met een netto-omzet in de EU van meer dan € 450 miljoen en voor hun dochterondernemingen en filialen met een omzet van meer dan € 200 miljoen in de EU.

De rapportageverplichtingen worden aanzienlijk vereenvoudigd en sectorspecifieke rapportage wordt vrijwillig. Medewetgevers hebben ervoor gezorgd dat bedrijven die verplicht zijn tot duurzaamheidsrapportage deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op hun kleinere zakenpartners. Bedrijven met minder dan 1.000 werknemers hoeven hun grotere zakenpartners geen informatie te verstrekken die verder gaat dan wat is opgenomen in de vrijwillige rapportagestandaarden. Om de naleving te vergemakkelijken, zal de Commissie een digitaal portaal opzetten met toegang tot sjablonen en richtlijnen voor EU- en nationale rapportageverplichtingen.

Due diligence-verplichtingen voor zeer grote bedrijven (CSDDD)

Minder bedrijven hoeven due diligence uit te voeren om hun negatieve impact op mens en milieu te verminderen. Volgens de herziene regels is dit alleen nog vereist voor grote EU-bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een jaaromzet van meer dan € 1,5 miljard, en voor niet-EU-bedrijven boven dezelfde omzetdrempel in de EU. Zij moeten risicoanalyses uitvoeren om de risico’s in hun activiteitenketen te identificeren en mogen alleen informatie opvragen bij zakenpartners met minder dan 5.000 werknemers als de informatie voor een diepgaande beoordeling niet op een andere manier kan worden verkregen.

Transitieplannen die garanderen dat het bedrijfsmodel van een onderneming compatibel is met de overgang naar een duurzame economie, zijn niet langer vereist. Bedrijven zijn op nationaal niveau aansprakelijk voor het niet correct toepassen van de regels en kunnen boetes krijgen tot 3% van de wereldwijde netto-omzet van de onderneming.

De due diligence-richtlijn is pas vanaf 26 juli 2029 van toepassing op alle bedrijven die onder de richtlijn vallen.

Rapporteur van de Commissie Juridische Zaken Jörgen Warborn (EPP, SE) zei: “Het Parlement heeft geluisterd naar de zorgen van werkgevers in heel Europa. Met een ruime meerderheid zorgt de stemming van vandaag voor historische kostenbesparingen, terwijl de duurzaamheidsdoelstellingen van Europa op koers blijven. Dit is een belangrijke eerste stap in de voortdurende inspanningen om de EU-regelgeving te vereenvoudigen.”

Volgende stappen

De tekst werd aangenomen met 428 stemmen voor, 218 tegen en 17 onthoudingen. De definitieve tekst moet ook nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. De richtlijn treedt twintig dagen na publicatie in het Officiële Journal in werking.

Achtergrond

De bijgewerkte duurzaamheidsregels maken deel uit van het vereenvoudigingspakket Omnibus I van de Commissie. Dit pakket werd in februari 2025 gepresenteerd met als doel de bureaucratie te verminderen en de naleving van de duurzaamheidsregels voor bedrijven te vereenvoudigen, waardoor het concurrentievermogen van de EU wordt versterkt. Na de vertraagde toepassing van de verplichtingen inzake duurzaamheidsrapportage en due diligence, beoogt dit voorstel deze te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen.

