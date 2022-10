Geperste aarde, oud papier, perziken en abrikozen. Dit zijn de elementen die een belangrijke rol gaan spelen bij de verduurzaming van vakantieparken. Tijdens de Floriade Expo 2022 in Almere gaf EuroParcs een inkijkje in het vakantiehuis van de toekomst. De vakantieparkenspecialist stelde op het evenement met succes twee volledig duurzame en zelfvoorzienende woningen tentoon.

Waar de Floriade van 2022 in de media vooral bekendstaat als een debacle met miljoenenverlies door tegenvallende bezoekersaantallen, was de wereldtuinbouwtentoonstelling voor EuroParcs juist een succes. “We hebben op de Floriade de volgende stap in duurzaamheid kunnen zetten. Het leverde héél positieve reacties op. We hebben de Floriade benut als aanjager voor duurzaamheid bij de ontwikkeling van parken en woningen. Het is voor ons heel nuttig geweest. We zijn de organisatie en de gemeente Almere dankbaar voor de geboden kans”, zegt Giel Hendrikx, Manager Innovation bij EuroParcs.

“In 2030 moet 50 procent van de gebruikte energie op vakantieparken uit alternatieve brandstoffen worden opgewekt, maar daar gaan wij niet op wachten.” De Floriade Expo 2022 in Almere sluit op zondag 9 oktober na een half jaar de poorten.

Infraroodverwarming in het plafond

De twee vakantiehuizen van de toekomst van EuroParcs gaven een beeld van hoe ‘Het Nieuwe Recreëren’ eruit kan komen te zien. Een duurzame vakantie met behoud van comfort. Zo lagen de paden tussen de huizen bestrooid met pitten van perziken en abrikoos als ondergrond, omdat het veel duurzamer en milieuvriendelijker is dan houtsnippers. In de poten van het kleinste vakantiehuis, het qua vormgeving op Star Wars geïnspireerde Rebel House, zijn een warmtepomp en accu’s verwerkt die de energie opslaan die is opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Verder is het glazuur van de tegels die de buitenkant in keramiek bedekken, gemaakt van fijnstof dat uit de buitenlucht is onttrokken en zijn die in de badkamer van geperste aarde, versterkt met natuurlijk hars, waar geen ovens aan te pas zijn gekomen.

De grotere woning die tentoon werd gesteld op de Floriade heeft een modulair karakter. Zo kan de badkamer bijvoorbeeld gemakkelijk in zijn geheel, via de buitenwand, uit de woning worden geschoven en vervangen naar de wens van de bewoner. De oude badkamer is dan beschikbaar voor hergebruik. Een ander innovatief element is de infraroodverwarming in het plafond, die warmtestraling op de persoon richt terwijl die zich door het huis beweegt. Ook is de isolatie in de wanden gemaakt van oud papier.

Innovation hub

Technologie speelt ook een belangrijke rol bij de vakantiewoningen van de toekomst. Het past volgens Hendrikx in de trend van gemak. “Mensen willen bediend worden als ze op vakantie zijn en niet te veel moeite doen.” De twee woningen op de Floriade kenden veel slimme apparaten die met elkaar verbonden zijn en makkelijk te bedienen. Zo kunnen gasten in de toekomst mogelijk in- en uitchecken via een digitale sleutel in de vorm van een cijfercode. Eenmaal in het huis gaan de lichten automatisch aan, de thermostaat op 18 graden en kunnen gasten op een scherm alles regelen; van inchecken tot bellen naar de receptie en van reserveren voor het parkrestaurant tot updates krijgen over de discoavond. Wanneer de gasten vertrokken zijn, gaat de thermostaat automatisch naar beneden zodat energie bespaart wordt dankzij geavanceerd energie- en temperatuurmanagement in de woning én op afstand.

De letterlijke proeftuin die de Floriade voor EuroParcs is gebleken, krijgt wat Hendrikx betreft een waardig vervolg. “Een mooie volgende stap is dat we ergens op een park een innovation hub willen opzetten, waar we kunnen blijven testen en uitproberen. We leren daarbij van onze ervaring op de Floriade en alle mensen die op onze aanwezigheid hebben gereageerd, ook intern. Zo’n hub is denk ik heel waardevol. Dat willen we structureel gaan doen en ons daar de komende tijd op gaan richten. We implementeren steeds meer technologie en duurzame producten in onze woningen. Daarmee worden onze parken telkens milieuvriendelijker.”

Over EuroParcs

EuroParcs Group is een Nederlands familiebedrijf met het hoofdkantoor in Apeldoorn. De onderneming richt zich op de ontwikkeling van vakantieparken, de verkoop van vakantiewoningen aan particulieren en zakelijke beleggers en de verhuur ervan gedurende het hele jaar. EuroParcs biedt een scala aan vakantieparken op geliefde locaties in meerdere Europese landen. Het bedrijf wil originele, vernieuwende vakantieparken en concepten aanbieden voor alle doelgroepen. Door deelname van investeringsmaatschappij Waterland kan EuroParcs werken aan het realiseren van internationale ambities. Inmiddels maken zo’n 65 parken in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk deel uit van de EuroParcs Group.