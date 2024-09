Eurol introduceert ‘Carbon Neutral’, een lijn smeermiddelen die volledig CO₂-neutraal zijn. Deze producten bevatten tot wel 75% hernieuwbare grondstoffen, de formuleringen zijn klimaatneutraal, de verpakking is 100% recyclebaar en bestaat voor 50% uit gerecycled materiaal.

Carbon Neutral bestaat momenteel uit vier producten: de Carbon Neutral HD-FE 5W-30 en Carbon Neutral DXS 5W-30 motoroliën, de Carbon Neutral ATF 6700 automatische transmissieolie en de Carbon Neutral Hykrol JD 68 UTTO olie. Met dit overzichtelijke assortiment wordt een brede dekking en een breed prestatieniveau bereikt in onder andere automotive, truck, agri en grondverzet. De lijn wordt ook gepresenteerd op de Eurol stand tijdens Automechanika 2024 in Frankfurt.

Duurzaamheid in het DNA

Bart van Hoorn, Head of Technology & Innovation, over de nieuwste innovatie: “Steeds meer organisaties zijn actief bezig met het verlagen van de uitstoot. We zien dit terug bij de vele bedrijven die een CO₂-prestatieladdercertificaat bezitten of zich aansluiten bij het ‘Lean & Green’ CO₂-reductieprogramma. De drang naar innovatie en duurzaamheid zit bij ons in het DNA. We hebben meerdere toonaangevende, duurzame productlijnen in ons portfolio. Voor ons de taak om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.”

Eurol Carbon Neutral sluit aan bij de Europese Green Deal, die streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Ook in Nederland zijn grotere organisaties vanaf juli 2024 verplicht hun CO₂-uitstoot te registreren en actief te verlagen.

Intrinsiek CO₂-neutraal

“Wij hebben met Eurol Carbon Neutral gekozen voor intrinsieke CO₂-neutraliteit. Dus kiezen we niet voor compensatie door middel van uitstootcertificaten, maar voor het ontwikkelen van producten die gemaakt zijn van hernieuwbare componenten van natuurlijke oorsprong. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Ook de recyclebare verpakking die voor 50% bestaat uit gerecycled granulaat is vernieuwend in de smeermiddelmarkt,” aldus Bart van Hoorn.

De Carbon Neutral producten kunnen eenvoudig reguliere producten vervangen. De producten zijn integraal opgenomen in de online Eurol olieadviseur en worden in het productadvies duidelijk weergegeven als de ‘CO₂-neutrale keuze’. Ook staan er Eurol specialisten klaar om te adviseren, desgewenst met de inzet van een integrale duurzaamheidsscan waarbij ook andere productlijnen van Eurol worden meegenomen