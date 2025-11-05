Tijdens de COP30-klimaatconferentie van de VN in Belém, Brazilië, van 10 tot en met 21 november, zal de Europese Unie haar sterke inzet voor klimaatactie herbevestigen. De EU zet zich in om de weg te effenen voor een wereldwijde transitie die schoon, eerlijk en veerkrachtig is. Deze transitie is gericht op het leveren van schone en betaalbare energie, het creëren van zakelijke kansen, het stimuleren van groei, het versterken van het industriële concurrentievermogen en het niet achterlaten van mensen.

De conferentie is een cruciaal moment om de inspanningen op te voeren om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, die tien jaar geleden zijn vastgesteld, te behalen. In deze tijd is het belangrijk om op te komen voor het multilaterale systeem en onze partners wereldwijd, met name de kleine eilanden en de minst ontwikkelde landen die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering. De EU zal deze inspanningen blijven leiden en optreden als een betrouwbare en ambitieuze partner die in eigen land resultaten boekt, samenwerking en decarbonisatie in het buitenland stimuleert en koers houdt om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “Tijdens de COP30 deze week zullen we onze sterke inzet voor het Klimaatakkoord van Parijs benadrukken. De wereldwijde schone transitie is aan de gang en onomkeerbaar. Het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat deze transitie eerlijk, inclusief en rechtvaardig is. In Belém zullen we naar onze wereldwijde partners luisteren en de belangrijkste kwesties bespreken. Om ons gezamenlijke doel voor ogen te houden, moeten we de uiteenlopende nationale realiteiten erkennen en samenwerken om dit te bereiken.”

Tijdens COP30 zal de EU oproepen tot een collectieve reactie op de ambitie- en implementatietekorten van klimaatdoelstellingen, het versnellen van de wereldwijde transitie naar schone energie, het minimaliseren van de omvang en duur van overschrijdingen boven 1,5 °C, en de volledige implementatie van COP-verbintenissen, zoals de eerste Global Stocktake (GST) onder het Akkoord van Parijs en de Global Pledges om de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energiebronnen te verdrievoudigen en de wereldwijde snelheid van energie-efficiëntieverbeteringen tegen 2030 te verdubbelen. Deze voorgestelde resultaten sluiten aan bij de recent aangenomen Global Climate and Energy Vision, de externe betrokkenheidsstrategie van de EU bij wereldwijde partners, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en klimaatbestendigheid. De Unie blijft zich inzetten om partnerlanden te ondersteunen bij het behalen van deze doelen.

De conferentie van dit jaar moet met name voortbouwen op de GST en het recente syntheserapport van de VN over de nieuwe nationale klimaatplannen, bekend als Nationally Determined Contributions (NDC’s), voortbouwend op de geboekte vooruitgang en uiteenzettend hoe de implementatie van COP28-verbintenissen kan worden geïntensiveerd en versneld.

Alle COP-partijen werden verzocht hun nieuwe NDC’s in te dienen vóór COP30. De nieuwe EU NDC, die nu zal worden ingediend bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), beoogt de netto broeikasgasemissies tegen 2035 met 66,25 tot 72,5% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, en alle economische sectoren en broeikasgassen te bestrijken. Dit is een ambitieuze mijlpaal op weg naar een netto reductie van 90% tegen 2040 ten opzichte van het niveau van 1990, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050 en die in lijn is met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Wat betreft koolstofbeprijzing en markten is het COP30-voorzitterschap voornemens de Open Coalitie voor Compliance Carbon Markets op te richten. Deze coalitie moet landen en rechtsgebieden samenbrengen die al koolstofbeprijzingsmechanismen implementeren of concrete vooruitgang boeken in de richting van dat doel.

Het EU-onderhandelingsteam zal ook werken aan het bereiken van een akkoord over de indicatoren voor klimaatadaptatie binnen het Kader voor Wereldwijde Klimaatbestendigheid van de VAE en Belém, om alle landen te helpen de voortgang te volgen en hun paraatheid te versterken.

Een ander belangrijk onderdeel van deze COP30 is klimaatfinanciering. De ‘Baku to Belém Roadmap’ die door Azerbeidzjan en Brazilië zal worden gepresenteerd, biedt een strategische kans om de financiering voor ontwikkelingslanden op te schalen naar ten minste 1,3 biljoen dollar per jaar tegen 2035, met betrokkenheid van alle actoren binnen en buiten het UNFCCC, en met bijzondere aandacht voor de behoeften van de meest kwetsbaren, met name de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling. Als ’s werelds grootste bijdrage aan publieke klimaatfinanciering hebben de EU en haar lidstaten samen in 2024 € 31,7 miljard uit publieke bronnen verstrekt en nog eens € 11 miljard aan private financiering gemobiliseerd.

Leden van het college aanwezig op de COP30

Op donderdag 6 november neemt voorzitter Von der Leyen deel aan de algemene plenaire vergadering van de Wereldleidersconferentie, waarmee de COP30-conferentie officieel van start gaat.

Op vrijdag 7 november neemt voorzitter Von der Leyen deel aan een ‘High-Level Roundtable on Industry Decarbonisation’, waar zal worden besproken hoe de wereldwijde industrie kan worden geleid naar lage en schone energiebronnen. Later zal voorzitter Von der Leyen deelnemen aan een speciale sessie over de energietransitie.

Uitvoerend vicevoorzitter Ribera nam deze week deel aan het ‘COP30 Local Leaders Forum’ in Rio de Janeiro, voorafgaand aan het high-level gedeelte in Belém.