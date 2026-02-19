De Europese Unie heeft in 2020 naar schatting 580 keer meer landbouwsubsidie uitgekeerd aan rund- en lamsvlees dan aan peulvruchten zoals linzen en bonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die vandaag zijn gepubliceerd door campagneorganisatie Foodrise. Het gaat om €8 miljard voor rund- en lamsvlees tegenover €14 miljoen voor peulvruchten. Ook zuivel werd veel zwaarder ondersteund: €16 miljard aan GLB-subsidies, ongeveer 500 keer meer dan noten en zaden (€29 miljoen).

Door te analyseren hoe op productniveau de GLB-subsidies zijn verdeeld, is het mogelijk om te bepalen of subsidies ook daadwerkelijk naar gewassen voor plantaardige consumptie gaan of eigenlijk alsnog voor veevoer zijn bestemd.

In totaal ging in 2020 ongeveer 77% van alle GLB-subsidies , €39 miljard van de in totaal €51 miljard, naar vlees- en zuivelproductie. Daarmee ontvingen deze sectoren drie keer zoveel subsidie als de productie van plantaardig voedsel. Volgens Foodrise laat dit zien hoe hierdoor de productie van plantaardige producten wordt gehinderd in het op een gelijk speelveld komen met de vlees-en zuivelindustrie. Dit alles staat op gespannen voet met de Europese klimaatdoelen. Dierlijke producten zijn verantwoordelijk voor naar schatting 81 tot 86% van de broeikasgasuitstoot van de EU-voedselproductie, terwijl deze slechts 32% van de calorieën en 64% van de eiwitten leveren.

Het rapport verschijnt op een moment dat EU-beleidsmakers besluiten nemen over de landbouwsubsidies voor de periode 2028–2034. Volgens Foodrise dreigt het grootste deel van het publiek geld opnieuw naar vlees en zuivel te gaan.

Tom Kools, directeur Foodrise EU: “Het is onhoudbaar dat de EU miljarden aan belastinggeld blijft uitgeven aan de meest vervuilende vorm van voedselproductie. Het GLB staat daarmee op een kruispunt: Europa kan nu kiezen voor een gelijk speelveld en boeren ondersteunen bij de overgang naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.”