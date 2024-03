De Ethiopische overheid heeft met Invest International, dat handelt namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een overeenkomst getekend om de eerste fase van een groot koelingscentrum te realiseren op 70 kilometer van de hoofdstad Addis Abeba. Het zogenaamde Cool Port Addis project moet er de komende jaren voor zorgen dat tuinbouwgewassen vanuit Ethiopië gekoeld kunnen worden geëxporteerd naar de haven van Rotterdam en andere afzetgebieden. Het project verduurzaamt de keten én geeft Ethiopische boeren de kans om hun afzetmarkt te vergroten. Waar nu voor de export veelal eerst trucks en vervolgens vliegtuigen worden ingezet zal dat straks met treinen en boten gebeuren. Vanuit Ethiopië worden momenteel voornamelijk bloemen geëxporteerd. Het is de bedoeling dit aanbod te verbreden en Ethiopische boeren die, groenten produceren, mee te laten profiteren van de koelfaciliteit zodat ze toegang krijgen tot een grotere (export) markt.

Deze eerste fase van het Cool Port Addis project vergt een investering van ongeveer 27,5 miljoen dollar. Invest International neemt daarvan 11,7 miljoen dollar voor haar rekening, de rest is voor rekening van de Ethiopische overheid. De benodigde contracten voor de realisatie en operationalisering van het gekoelde magazijn zullen worden aanbesteed. Door het innovatieve en duurzame karakter van het Cool Port Addis project maken Nederlandse bedrijven uit de koellogistiek en tuinbouw een goede kans om bij de realisatie van het project betrokken te zijn.

Lara Muller van Invest International: “De ontwikkeling van Cool Port Addis is een nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen uit Ethiopië en Nederland. Invest International, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Flying Swans consortium heeft zich actief ingezet in de ontwikkelfase en we zijn blij dat het project gerealiseerd wordt. Het is in Ethiopisch en Nederlandse belang. Nederlandse bedrijven zijn namelijk een van de belangrijkste investeerders in de tuinbouwindustrie van Ethiopië en de haven van Rotterdam is de grootste ter wereld als het gaat om de import en handel in tuinbouwgewassen. Door deze samenwerking stimuleren wij de ontwikkeling van duurzame en inclusieve internationale handel. Kleinere boeren in Ethiopië krijgen meer kansen op export van hun goederen. Door het koelingscentrum gaan er minder producten verloren en gaat ook de kwaliteit en dus ook de exportprijs omhoog. Dit geeft deze boeren meer inkomen. Dit alles bij elkaar is een goed voorbeeld van een win-winsituatie waarin CO2-reductie, gerelateerd aan logistiek, samenvalt met het creëren van kansen en economische waarde.”

Flying Swans

Samen met de Ethiopische Maritieme Autoriteit heeft met ontwikkelaar Flying Swans het voortouw genomen in de projectontwikkeling. Flying Swans wordt gefinancierd door Invest International en is nauw betrokken bij het opzetten van eerlijke en minder milieubelastende handelscorridors waar Nederland een voortrekkende rol in wil spelen. “De ondertekening van de samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Flying Swans in Ethiopië, nu we beginnen aan een nieuwe fase van activiteiten in het land” zegt Jeroen Bos. Hij vervolgt: “De Nederlandse verssector heeft reikhalzend uitgekeken naar dit moment omdat efficiënte koellogistieke diensten essentieel zijn voor de internationale inkoop van groente en fruit.”

De realisatie van het Cool Port Addis project is een belangrijke ontwikkeling voor Ethiopië om met tuinbouwproducenten (verdere) toegang te krijgen tot exportmarkten. Het koelingscentrum zal de toekomstige groei van en investeringen in de tuinbouwsector in Ethiopië een flinke impuls geven.