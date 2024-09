Essent en Bosch Thermotechniek tekenen een overeenkomst voor de levering van 100 ton groene waterstof per jaar. Vanaf februari 2025 levert Essent de eerste groene waterstof aan Bosch Thermotechniek. De groene waterstof zal worden ingezet voor het duurtesten met waterstofketels in het nieuwe testcentrum van Bosch in Deventer. De overeenkomst loopt voor een periode van twee jaar. Dit is de eerste keer dat Essent op deze schaal groene waterstof levert aan een industriële partner.

“De ondertekening van deze overeenkomst is de start van een intensieve samenwerking aan de ontwikkeling van een lokaal waterstofdistributienetwerk. Essent is trots om zo samen met onze partner Bosch Thermotechniek de volgende stap te zetten in de energietransitie,” aldus Maarten Moolhuysen, Directeur Waterstof Essent.

“Voor het nieuwe R&D Centrum van Bosch in Deventer zijn we aangewezen op betrouwbare waterstofvoorziening en marktconforme prijzen. Om onze waterstofambities waar te maken, is op langere termijn een stabiel en rendabel waterstofdistributienetwerk heel belangrijk. We zijn dan ook trots dat onze intensieve samenwerking met Essent tot deze overeenkomst heeft geleid”, aldus Markus Baumeister, Director Engineering Deventer – Bosch Home Group.

Eerste levering begin 2025

De groene waterstof wordt in de eerste fase in Duitsland geproduceerd middels elektrolyse en vanuit daar in tubetrailers vervoerd naar Deventer. Voor de import en het distribueren werkt Essent nauw samen met moederbedrijf E.ON.

In de tweede fase van de samenwerking wordt Bosch Thermotechniek voorzien van lokaal geproduceerde waterstof. Hiervoor werkt Essent aan de ontwikkeling van een 2,5 megawatt elektrolyser op het terrein van Bosch Thermotechniek in Deventer. In het najaar van 2024 start Essent met het bouwen van het waterstofstation dat naar verwachting in januari 2025 wordt opgeleverd. Na een laatste controle kan vanaf februari de groene waterstof geleverd worden.

GROHW, een lokaal waterstofnetwerk

De overeenkomst tussen Essent en Bosch Thermotechniek is onderdeel van het samenwerkingsverband GROHW (Green Oxygen, Hydrogen and Wasteheat) tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen uit Deventer. Samen werken we aan het ontwikkelen van ’s werelds eerste lokale waterstofnetwerk op megawatt-niveau voor industriële toepassingen. Het produceren van groene waterstof op lokale schaal en het direct benutten ervan om congestie op het stroomnet te verminderen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Waterstof en Essent

Essent gelooft dat groene waterstof een onmisbare schakel is in de energietransitie voor de industrie, logistiek en gebouwde omgeving. We zijn actief met een breed scala aan activiteiten op het gebied van waterstof. Onze projecten zijn vooral gericht op lokale verduurzaming van industrie- en/of bedrijventerreinen.

Essent levert ook op andere locaties in Nederland al groene waterstof, zoals in de WaterstofWijk in Wagenborgen. Daarnaast zijn we projectpartner voor de Waterstofwijk in Hoogeveen en sluiten we eind dit jaar ook woningen uit deze wijk aan op groene waterstof.

Waterstof en Bosch

In de visie van Bosch is groene waterstof een van de pijlers van de energietransitie. In eerste instantie voor industrie en mobiliteit. Op beide terreinen is Bosch actief met oplossingen die zijn geënt op waterstof. Op termijn zal groene waterstof ook een rol spelen bij het verwarmen van woningen wanneer andere oplossingen zoals warmtepompen en warmtenetten niet van toepassing zijn. Hiervoor ontwikkelde Bosch een H2 Ready cv-ketel, die snel kan worden omgezet van aardgas naar waterstof.

Foto: Maarten Moolhuysen (Essent) en Markus Baumeister (Bosch)