In het jaar waarin Eshuis Accountants en Adviseurs 90 jaar bestaat is het bedrijf trots om aan te kondigen dat ze B Corp gecertificeerd zijn. Deze certificering zien ze als een erkenning voor het uitvoeren van onze ambitie: ondernemers succesvoller laten zijn zodat we samen met hen sociaal en economisch impact kunnen maken.

B Corp is een internationaal keurmerk voor ondernemers die toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze certificering maken we zichtbaar dat we meervoudige waarde als uitgangspunt nemen en sociale, maatschappelijke, ecologische en economische verbeteringen nastreven. “We zijn er trots op dat we dit samen met meer dan 5.000 organisaties verdeeld over 83 landen mogen doen, allemaal vanuit het principe ‘Make business a force for good’.”

Bij Eshuis streven we deze verbeteringen na door ons in te zetten voor goed werkgeverschap waarbij talentontwikkeling centraal staat. Daarnaast dragen we impactondernemen en -accountancy actief uit naar de maatschappij, onder andere met het B Corp leertraject in samenwerking met Saxion Conscious Business. Met dit traject hebben we inmiddels ruim 60 organisaties en 100 deelnemers getraind in de B Corp methodiek, zodat deze deelnemers en organisaties op hun manier en in hun branche impact kunnen maken en stappen kunnen zetten naar een betere wereld.

Bij Eshuis Accountants en Adviseurs vervullen we daarnaast een voortrekkersrol in onze sector op het gebied van impactaccountancy. Dit doen we in samenwerking met onze Nederlandse netwerkorganisatie, het SRA en internationaal via Prime Global. We publiceren hier regelmatig over met publicaties zoals ‘Betere businessmodellen, een betere wereld!’ en ‘Dealen met de Green Deal’.

De B Corp certificering voor Eshuis Accountants en Adviseurs is zeker geen eindstation, maar een mooie erkenning voor ons werk en een tussenstap naar het maken van meer en meer impact. De dynamische B Corp standaard prikkelt ons iedere dag om onszelf weer uit te dagen en zo nog meer impact te maken samen met onze collega’s en opdrachtgevers. Niet voor niets is impactondernemen de basis van onze strategische koers naar 2025. Dit najaar zetten we een volgende stap vooruit met de leergang ‘Impactfinancial’ die wordt verzorgd voor en samen met onze klanten.