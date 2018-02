Eric de Deckere (Havenbedrijf Antwerpen) verkozen tot ‘CSR Professional of the Year’ 2017

Geïnspireerd door de jaarlijkse Nederlandse ‘MVO Manager van het Jaar verkiezing’ organiseerde Time4Society voor de derde keer de verkiezing van de ‘CSR Professional of the Year’ van België. Gisteravond werd Eric de Deckere, senior Technisch Manager Sustainable Transition bij Havenbedrijf Antwerpen, tot winnaar verkozen in de categorie ‘grootbedrijf’. In de categorie ‘KMO’ ging de award naar Philip Van Kest, stichter & CEO, Kasteelhoeve Wange bij Landen.

De prijs bekroont een professional die binnen zijn of haar bedrijf een MVO-voortrekkersrol speelt. Tijdens de bijeenkomst stelden Nathalie Bekx, CEO Trendhuis en Time4Society, en Michael Anseeuw, Head Retail Banking BNP Paribas Fortis, de resultaten van de eerste CSR Monitor Belgium voor.

“Het winnen van deze award is een erkenning voor het traject dat we hebben afgelegd. We zijn in 2010 en 2011 gestart met duurzaamheidsrapportering. En van daaruit is er een beweging gegroeid en zijn we gekomen tot concrete acties. Nu zitten we echt in een modus van transitie. Rapporteren hoort er nog steeds bij, maar we doen zoveel meer. Deze prijs is een beloning voor al dat werk, voor het team en voor de bedrijven in de havengemeenschap die betrokken zijn en stappen willen zetten om duurzamer te worden.” – Eric de Deckere

foto: Luc Hilderson voor Time4Society