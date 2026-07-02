Locoburgemeester Carine Bloemhoff heeft op 1 juli 2026 de Erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt aan Jolijn Creutzberg tijdens haar afscheid van Vanhulley. Jolijn Creutzberg is in 2012 met Vanhulley als kleine start-up begonnen waarbij de nadruk in de beginfase lag op productie met hergebruikt textiel.

Vanaf 2014 startte Creutzberg met werk-leertrajecten. Vooral voor vrouwen met een migratie-achtergrond. De vrouwen doorlopen een intensief traject dat een jaar duurt en met aandacht voor talentontwikkeling, taalonderwijs en werknemersvaardigheden. De grote meerderheid van de deelneemsters stroomt uit naar een betaalde baan of een vervolgopleiding. Het programma is er specifiek op gericht om vrouwen financieel onafhankelijk te maken en de kans op duurzame arbeid of onderwijs te vergroten.

In de afgelopen 14 jaar is Vanhulley een merknaam van betekenis geworden en is landelijk erkend als expert in sociaal ondernemen. Circa 200 vrouwen hebben deelgenomen aan een traject, waarvan 80% het MBO-diploma of praktijkcertificaat hebben behaald. Vanhulley draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen als het gaat om circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit en realiseert een CO2 besparing van gemiddeld 3 kg CO2 per hergebruikt kledingstuk.

De Erepenning van de gemeente Groningen wordt toegekend wegens “uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen” en is sinds de invoering in 1998 nu voor de 58e keer uitgereikt. Anjet Daanje ontving als eerste de erepenning in het nieuwe ontwerp. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Wim van de Pol (2024) Jurjen van der Meer (2023), Café de Wolthoorn (2023), Pieter Bregman (2022), Jason Dourisseau (2021), Niek Verdonk (2021), WEEVA (2021), Auke de Boer (2021) en Monique Pennings (2020).

Foto: Locoburgemeester Carine Bloemhoff (l) en Jolijn Creutzberg (r)