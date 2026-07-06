Provincie Groningen sluit zich aan bij de Bouwvezeldeal Groningen-Drenthe. Op 2 juli zette gedeputeerde Susan Top haar handtekening onder het Convenant Biobased Bouwen, waarmee inmiddels ruim zestig organisaties samenwerken aan biobased bouwen met natuurlijke materialen uit de eigen regio.

Biobased bouwen betekent werken met hernieuwbare materialen zoals hennep, stro en vlas. Deze gewassen worden in Groningen en Drenthe geteeld en verwerkt tot duurzame bouw- en isolatiematerialen. Daarmee ontstaat een kortere, regionale keten en een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele bouwmaterialen.

Isolatiesubsidie van Nij Begun biedt kansen

De aansluiting van de provincie past bij de verduurzamingsopgave in Groningen. Via Nij Begun is er tot 2035 extra subsidie beschikbaar voor het goed isoleren en ventileren van alle woningen in de provincie. Het resultaat: een goed geïsoleerd en geventileerd huis, lagere energiekosten en meer comfort voor inwoners. De Bouwvezeldeal helpt die aanpak duurzamer te maken, door meer in te zetten op biobased isolatiematerialen.

De Bouwvezeldeal Groningen-Drenthe brengt partijen uit de hele bouwketen, van boer tot bouwer, samen om biobased bouwen verder te laten groeien en zo bij te dragen aan duurzaam, betaalbaar en gezond wonen. Partijen die het convenant tekenen, onderschrijven de 30/30/30-doelstelling van Building Balance: 30% van alle nieuwbouw en renovaties moet in 2030 voor minimaal 30% bestaan uit biobased materialen. Het gaat om een inspanningsverplichting: partijen committeren zich aan de richting en zetten actief stappen om die doelstelling te bereiken.