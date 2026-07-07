De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en de bedrijvenverenigingen De Krogten en De Mark hebben op 6 juli bij CM.com het startsein gegeven voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen De Krogten en De Mark. Tot 2030 investeren provincie en gemeente samen € 500.000 in projecten voor vergroening, circulariteit en energie.

De Krogten en De Mark zijn geselecteerd voor de provinciale regeling Grote Oogst. Daarmee werken we samen om deze bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken, onder meer op het gebied van groen, energie, water en grondstoffengebruik.

Toekomstbestendige bedrijven

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd (Bedrijventerreinen): “Een sterk Breda begint bij gezonde bedrijven en bedrijventerreinen. Daar kunnen ondernemers vooruit. Met deze impuls kunnen we concrete projecten aanbieden. Ook helpen we ondernemers om hun bedrijf, omgeving en bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst. Dat past bij onze ambitie: Breda als stad in een park. Een groene, gezonde en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en ondernemen.”

“Met deze impuls kunnen we concrete projecten aanbieden. Ook helpen we ondernemers om hun bedrijf, omgeving en bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst.” – Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd

Schaduw, wateropvang en verkoeling

Gedeputeerde Saskia Boelema (Water & Bodem, Gezondheid & Brede Welvaart) van de provincie Noord-Brabant: “Met Grote Oogst brengen we echt een beweging op gang op bedrijventerreinen in Brabant. Mooi dat die beweging nu ook op De Krogten en De Mark zichtbaar van start gaat. Door te investeren in schaduw, wateropvang en verkoeling bereiden we deze terreinen voor op steeds extremere weersomstandigheden. Het mooie is dat deze ingrepen niet alleen helpen bij klimaatadaptatie, maar ook direct de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren. Bovendien zien we met Grote Oogst vaak dat samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen versterkt wordt. Dat is fantastisch: samen stappen zetten naar toekomstbestendige bedrijventerreinen.”

Goede samenwerking

“We zijn trots dat De Krogten en De Mark zijn geselecteerd voor Grote Oogst. Dit bevestigt het grote potentieel van De Krogten en De Mark. Dankzij de goede samenwerking tussen ondernemers, bedrijvenverenigingen, gemeente en provincie ligt er een stevige basis om gezamenlijk stappen te zetten richting een toekomstbestendig bedrijventerrein. We kijken ernaar uit om deze kansen de komende jaren samen verder vorm te geven,” aldus Wim Avontuur en Debby van de Palm, voorzitters van de bedrijvenverenigingen.

Bedrijven investeren mee

Na de zomer starten de eerste projecten. Bedrijven investeren zelf ook mee. Door de gezamenlijke bijdrage aan Grote Oogst wordt de drempel lager om bijvoorbeeld percelen te vergroenen, slimmer om te gaan met grondstoffen of energie uit te wisselen en op te slaan. De bijeenkomst vond plaats bij CM.com. Dat bedrijf werkt al 3 jaar aan een groene campustuin van 3.000 m2. CEO Jeroen van Glabbeek: “We zien dit als investeren in een fijne werkplek voor onze collega’s. We hopen dat onze tuin ook andere ondernemers op het bedrijventerrein inspireert.”

Over Grote Oogst

Breda wil bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst: groener, gezonder en beter voorbereid op hitte, droogte en hevige regen. Via de provinciale aanpak Grote Oogst krijgen De Krogten en De Mark een extra impuls om samen met ondernemers concrete stappen te zetten op het gebied van vergroening, energie, water en circulariteit. De terreinen zijn twee van de achttien Grote Oogst-terreinen in Brabant waarop provincie, gemeente, bedrijvenverenigingen en ondernemers samenwerken aan duurzame bedrijventerreinen.

Foto: Gemeente Breda