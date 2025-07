De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan ir. Tim van Hattum, programmaleider Green Climate Solutions aan Wageningen University & Research. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn uitzonderlijke inzet als klimaatonderzoeker en bevlogen pleitbezorger van structurele klimaatoplossingen met de natuur zelf in de hoofdrol. Van Hattum weet wetenschappelijke inzichten te vertalen naar realistische toekomstbeelden die zowel beleidsmakers als burgers inspireren. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de 41ste dies natalis op donderdag 25 september 2025.

Klimaatoplossingen met natuur in de hoofdrol

Als programmaleider van Green Climate Solutions bij Wageningen University & Research werkt hij met zijn team aan het versnellen van de klimaattransitie. Daarbij ontwikkelt hij kennis en praktische tools om de impact van klimaatverandering inzichtelijk te maken en oplossingen, zoals klimaatbestendige steden en nature-based solutions, breed toe te passen.

Zo schreef hij samen met zijn onderzoeksteam de veelbesproken visie Nederland 2120, een toekomstbeeld van een klimaat- en natuurpositief Nederland. Deze visie, die hij ook internationaal uitdraagt, groeide uit tot een breed gedragen beweging waarin kennisinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan de grootschalige toepassing van nature-based solutions. Van Hattum is tevens bestuurslid van stichting Earthfulness, die als doel heeft de verbinding tussen mens en natuur te versterken.

Wetenschap voor een breed publiek

Tim van Hattum onderscheidt zich door niet alleen oplossingen te bieden voor complexe klimaatvraagstukken maar deze ook toegankelijk te maken voor een breed publiek via lezingen, boeken, mediaoptredens en klimaatacties. Zijn boek De Only Planet – Klimaatgids voor de 21ste eeuw laat in toegankelijke taal zien dat oplossingen voor klimaatmitigatie en -adaptatie al voorhanden zijn. De natuur zelf speelt daarin een sleutelrol.

In 2026 wordt zijn boodschap verder verspreid via het Only Planet theaterspektakel: een rondreizende musical over de urgentie van klimaatactie en het butterfly-effect van individuele keuzes.

Ook liep Van Hattum dit jaar de Mont Blanc Marathon in Chamonix. Onder het motto It’s not too late to run 4 climate vroeg hij samen met een team klimaatexperts aandacht voor het smelten van gletsjers als gevolg van de opwarming van de aarde.

Verbindende rol

‘Tim van Hattum belichaamt waar de Open Universiteit voor staat,’ zegt rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens. ‘Hij maakt wetenschap toegankelijk én toepasbaar en zet die actief in om Nederland en de wereld voor te bereiden op de toekomst. In plaats van doemscenario’s schetst hij perspectief. Hij laat zien dat de toekomst maakbaar is en dat we met kennis en samenwerking kunnen bouwen aan een leefbare planeet. Zijn bijdrage aan het maatschappelijk debat en zijn verbindende rol maken hem tot een voorbeeld voor velen. We zijn dan ook bijzonder trots dat hij dit eredoctoraat in ontvangst neemt.’

Uitreiking

De uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats tijdens de viering van de 41ste dies natalis van de Open Universiteit op donderdag 25 september 2025 in Theater Heerlen. Het thema is: Klimaatverandering als kans: de kunst van het aanpassen. Erepromotor is prof. dr. ir. Raoul Beunen, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit.