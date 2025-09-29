Epson heeft vandaag een nieuw strategisch bedrijfsmodel aangekondigd dat is ontworpen om zijn technologie toegankelijker te maken voor grote ondernemingen en organisaties in de publieke sector, en tegelijkertijd zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid te vergroten. In samenwerking met BNP Paribas Leasing Solutions, een Europese leider in de financiering van apparatuur, zal Epson een uitgebreid leaseprogramma introduceren voor het volledige productportfolio.

“Dit is een belangrijke strategische mijlpaal voor Epson en zal ons helpen om grootschalige projecten beter te ondersteunen met een concurrerender aanbod.,” zegt Rob Clark, COO van Epson Europe. “De oplossing betekent dat onze klanten toegang krijgen tot de nieuwste Epson-technologie zonder initiële investeringen.”

Het leaseprogramma omvat het volledige scala aan oplossingen van Epson, van zakelijk printen en scannen tot projectie, retailtechnologieën, industrieel printen en robotica, inclusief de nieuwste samenwerkende robots. Klanten kunnen ook profiteren van 360°-ondersteuning via Epson-partners die oplossingen voor fleet management, onderhoud en service bieden, aangevuld met Open API van Epson om integratie met de beheerplatforms van partners mogelijk te maken.

Een uniek kenmerk van het model is dat Epson aan het einde van de leaseovereenkomst nog steeds eigenaar is van het product, zodat alle apparatuur wordt geretourneerd voor refurbishment, hergebruik of recycling. Deze gesloten kringloopbenadering vormt de kern van de bedrijfsvisie van Epson en helpt voorkomen dat producten op ongepaste wijze worden afgevoerd

Vanuit financieringsperspectief biedt leasing klanten voorspelbare kosten, verbeterde cashflow en meer flexibiliteit. Pascale Favre, MD van de Technology and Lifecycle Solutions business line bij BNP Paribas Leasing Solutions, voegde toe: “We zijn verheugd om met Epson samen te werken aan dit innovatieve programma. Leasing maakt de geavanceerde technologie van Epson niet alleen toegankelijker, het helpt organisaties ook om risico’s te beheersen en af te stemmen op duurzamere bedrijfspraktijken. Samen maken we slimmere, meer verantwoorde financieringsmodellen voor de toekomst mogelijk.”

“We hebben al onze eigen innovatie- en productiefaciliteiten in beheer,” legt Richard Wells, Head of Market Development bij Epson Europe, uit. “Door controle te houden over producten aan het einde van hun levensduur, kunnen we langer gebruikmaken van resources, afval verminderen en de impact op het milieu verder minimaliseren.”

Foto: Takanori Inaho, President, Epson Europe and Marieke van Zuien, CEO, BNP Paribas Leasing Solutions, Belgium & Netherlands