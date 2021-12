Epson en het luxe modemerk Brunello Cucinelli ontvouwen wereldwijde visie voor circulaire economie op basis van technologie

Het wereldwijd opererende technologiebedrijf Epson is een partnerschap aangegaan met het toonaangevende luxe modemerk Brunello Cucinelli. Het Italiaanse modebedrijf heeft PaperLab van Epson geïnstalleerd, een innovatief en duurzaam systeem voor papierrecycling waarmee bedrijven de resource loop kunnen sluiten en volledig kunnen overgaan op circulair papiergebruik in hun streven naar een duurzame bedrijfsvoering.

Het partnerschap onderstreept de commitment aan duurzame technologie die Epson al lang in praktijk brengt. Ook geeft het concrete uitdrukking aan het doel dat Epson deelt met Brunello Cucinelli, een bedrijf dat een diepgeworteld respect voor de Schepping, de gehele mensheid en de planeet centraal stelt in zijn filosofie. Deze combinatie van moderniteit en vakmanschap, maar ook van creativiteit en passie, is de rode draad in deze samenwerking.

Met Epson’s PaperLab, de eerste beveiligde papierrecycler die in een kantoor kan worden gebruikt, kunnen organisaties papier recyclen en upcyclen in één proces: een echte circulaire oplossing die bijdraagt aan een aanzienlijke reductie van het gebruik van papier, water en energie. Met één proces kan Brunello Cucinelli nu het gebruikte papier niet alleen recyclen, maar ook upcyclen. Deze circulaire oplossing draagt bij aan een aanzienlijke reductie van het gebruik van papier, water en energie.

Yasunori Ogawa, Epson Global President, zegt in reactie op deze voor het bedrijfsleven unieke samenwerking: “We zijn er trots op de krachten te bundelen met Brunello Cucinelli, een bedrijf dat pioniert op het gebied van industriestandaarden, voor een gezamenlijke inzet om betere en eerlijkere resultaten te realiseren voor onze planeet en de mens.

“Epson omarmt duurzaamheid die gemeenschappen verrijkt: terwijl wij ons eigen bedrijf transformeren, innoveren we technologieën die andere bedrijven in staat stellen echt duurzaam te worden. Het is een grote eer voor ons dat Brunello Cucinelli heeft gekozen voor Epson als partner op het pad naar duurzaamheid. Wij geloven dat dit andere bedrijven en organisaties de weg kan wijzen bij hun inspanningen voor een circulaire economie, op weg naar doelen zoals de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Riccardo Stefanelli, CEO van Brunello Cucinelli, licht deze keuze als volgt toe: “Brunello Cucinelli gaat uit van het principe van humanistisch kapitalisme, waarin leven en creatie in harmonie met de natuur een van de centrale punten is. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking met Epson ons helpt onze waarden en ons doel uit te dragen om altijd de menselijke waarde en het milieu te respecteren. Deze samenwerking ondersteunt onze inzet om gebieden van bijzondere landschappelijke waarde te koesteren en voor het voetlicht te brengen. Wij denken dat wij met behulp van geavanceerde technologie ook van binnenuit kunnen veranderen en echt duurzaam kunnen worden.”

Dit is een belangrijke mijlpaal voor Epson, dat ernaar streeft de emissies in de supply chain tegen 2030 met meer dan 2 miljoen ton te verminderen als onderdeel van zijn Bedrijfsvisie voor 2025. Deze strategie effent de weg voor organisaties om hun bedrijfsmodellen een andere richting te geven, te beginnen met de ontwikkeling van circulaire ecosystemen voor kantoren.

Kantoren produceren steeds meer papierafval, wat ruim 50% van de totale hoeveelheid afval van een bedrijf kan uitmaken en bovendien een steeds grotere CO2-voetafdruk oplevert. Naar schatting is papier goed voor meer dan een kwart van al het afval op afvalstortplaatsen en ongeveer 42% van de wereldwijde houtoogst.

PaperLab is een katalysator voor circulaire ecosystemen in kantoren en levert resultaten doordat tegelijkertijd bomen en water worden bespaard en de CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Het systeem is gebaseerd op de innovatieve Dry Fiber-technologie van Epson en kan tot 720 A4-vellen of 360 A3-vellen per uur produceren. Daarnaast is het ook een lokaal beschikbare oplossing voor het probleem dat papierafval vaak gevoelige informatie bevat die veilig afgevoerd of vernietigd moet worden. Wanneer dit proces ergens anders wordt uitgevoerd, levert dit risico’s, hogere kosten en CO2-uitstoot op. Dit kan alles worden geëlimineerd door systemen op basis van circulaire principes te implementeren.

PaperLab zet de bestaande situatie daarmee fundamenteel op zijn kop. Dankzij de reductie in het gebruik van papier en water en in de CO2-uitstoot, vertegenwoordigen de technologieën een cruciale stap in de inspanningen van een organisatie om net-zero of net-negative te worden.

Ga voor meer informatie over Epson PaperLab naar: www.epson.eu/paperlab