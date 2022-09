EPEA en Madaster hebben de handen ineengeslagen om ontwikkelaars, investeerders, bouwers en beheerders van vastgoed en infrastructuur inzicht te geven in de circulariteit van bouwcomponenten en materialen. Door de EPEA materiaal- en productdatabase te koppelen met het Madaster platform wordt het eenvoudiger om de CO2-uitstoot en circulariteit van vastgoed te berekenen en te rapporteren. Zowel de korte- als de langetermijndoelstellingen, zoals voortkomend uit de klimaatakkoorden van Parijs, kunnen beter op haalbaarheid worden getoetst. Bovendien zal het gemakkelijker zijn om te voldoen aan toekomstige wet- en regelgeving.

EPEA database voor materialen en producten

Om project specifieke CO2-emissies te berekenen of te bepalen in welke mate een gebouw herbruikbaar is, zijn heel wat complexe gegevens nodig. Eigenaars, planners of bouwers beschikken echter niet altijd over de nodige informatie. EPEA heeft daarom een speciale materiaal- en productdatabase voor Madaster ontwikkeld. De database is beschikbaar voor gebruikers van het Madaster platform, zodat zij de voor hun project vereiste berekeningen individueel kunnen uitvoeren. Zowel de herkomst van het materiaal (secundaire grondstoffen, niet-hernieuwbare primaire materialen, hernieuwbare grondstoffen) als het afvalscenario (hergebruik, recycling, verbranding, storten) zijn in de dataset vastgelegd. Tegelijkertijd kunnen uitspraken worden gedaan over de CO2-voetafdruk over de gehele levenscyclus. Alle gegevens zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen en professionele verwerking door EPEA. De dataset omvat momenteel 187 materialen en/of producten, waarmee het de meest uitgebreide dataset is die met deze breedte en diepte beschikbaar is. De reikwijdte van de dataset groeit voortdurend en kan op verzoek worden uitgebreid door gebruikers van het Madaster platform. Dit betekent dat architectenbureaus niet langer alle informatie en parameters in hun modellen hoeven op te slaan, maar de evaluaties zonder veel extra moeite kunnen berekenen dankzij de slimme koppeling met de EPEA database.

Circulaire bouw

Het afremmen en uiteindelijk omkeren van de stijging van CO2 in de atmosfeer is een wereldwijde uitdaging. Het klimaatakkoord van Parijs is op dit punt heel duidelijk: 55 procent minder uitstoot tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050 zijn de doelstellingen. Aangezien de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot, kan de sector een belangrijke bijdrage leveren door een gezond en circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De registratie van materialen en producten is de eerste stap naar een echt circulaire economie – gedreven door gevalideerde en betrouwbare data.

Kadaster van materialen

Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort bevat veel informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen en geeft inzicht in de circulariteit en financiële (rest)waarde van een gebouw.

“Op basis van de Cradle to Cradle Certified ™ materialen- en productendatabase van EPEA kunnen we de gebruikers van het Madaster platform wereldwijd beter inzicht verschaffen in circulariteit. Naast kwalitatief hoogwaardiger materialenpaspoorten, kan ook de CO2-uitstoot en circulaire waarde van vastgoed beter in kaart worden gebracht. Ontwikkelaars, investeerders en eigenaren en beheerders van vastgoed en infrastructuur kunnen zo tijdig en heel gericht sturen op circulaire ambities.” – Pablo van den Bosch, Board Member Madaster

“Als het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) werken wij al meer dan 30 jaar met complexe milieugegevens. Om überhaupt op gebouwniveau milieueffecten te kunnen inschatten en goed voorbereid te zijn, zijn generieke gegevens die door de gebruiker gemakkelijk kunnen worden gehanteerd, een belangrijke stap voor brede toepassing.” Peter Mösle, CEO EPEA GmbH – Onderdeel van Drees & Sommer

Over EPEA – Part of Drees & Sommer

Als innovatiepartner ontwikkelt EPEA gezonde en circulaire industriële producten, gebouwen en stedelijke districten.

Het Cradle to Cradle® raamwerk, dat mede door EPEA is ontwikkeld, vormt de basis van ons werk. Met >35 jaar expertise en kennis op het gebied van chemie, biologie, milieuwetenschap en techniek optimaliseert en innoveert het interdisciplinaire team van EPEA samen met opdrachtgevers de producten en gebouwen van de toekomst; van molecuul tot metropool!

Als geaccrediteerde beoordelingsinstantie helpt EPEA bedrijven ook bij de certificering van hun producten volgens de Cradle to Cradle Certified® Standaard. Het doel is niet het bepreken van milieuschade, maar het integreren van positieve toegevoegde waarde voor mens, milieu en bedrijf in producten en de achterliggende productieprocessen.

Foto: Madaster