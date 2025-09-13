Vandaag heeft Lee Zeldin, directeur van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), in overeenstemming met de uitvoerende besluiten van president Trump op dag één, een voorstel aangekondigd om een ​​einde te maken aan het ´omslachtige´ Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP). Amerikaanse bedrijven besparen hiermee tot wel $ 2,4 miljard aan regelgevingskosten, terwijl de wettelijke verplichtingen van het agentschap onder de Clean Air Act (CAA) behouden blijven. In tegenstelling tot andere verplichte informatieverzamelingen onder de CAA, houdt het GHGRP geen direct verband met een potentiële regelgeving en heeft het geen materiële impact op de verbetering van de menselijke gezondheid en het milieu. Indien het voorstel definitief wordt, zouden de rapportageverplichtingen voor de meeste grote faciliteiten, alle leveranciers van brandstof en industrieel gas, en CO2-injectielocaties worden opgeheven.

“Naast president Trump blijft de EPA de belofte nakomen om de energiedominantie te ontketenen die de Amerikaanse Droom mogelijk maakt. Het Greenhouse Gas Reporting Program is niets meer dan bureaucratische rompslomp die niets bijdraagt ​​aan de verbetering van de luchtkwaliteit”, aldus EPA-directeur Zeldin. In plaats daarvan kost het Amerikaanse bedrijven en de industrie miljarden dollars, waardoor de kosten van levensonderhoud stijgen, de welvaart van ons land in gevaar komt en Amerikaanse gemeenschappen worden geschaad. Met dit voorstel laten we eens te meer zien dat het nakomen van de wettelijke verplichtingen van de EPA en het stimuleren van de Great American Comeback geen binaire keuze is.

Door de algehele regeldruk te verminderen, kunnen de huidige gereguleerde partijen hun nalevingsuitgaven richten op daadwerkelijke, tastbare milieuvoordelen. Nu de instantie de Great American Comeback blijft stimuleren, vormt dit voorstel een belangrijke stap in de richting van het stroomlijnen van de bedrijfsvoering, het verminderen van onnodige bureaucratie, het vrijmaken van Amerikaanse energie en het bevorderen van de kerntaak van de EPA: het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu.

Het GHGRP vereist dat 47 broncategorieën, die meer dan 8.000 faciliteiten en leveranciers in de VS bestrijken, jaarlijks hun rapportage over broeikasgasemissies berekenen en indienen. Na zorgvuldig onderzoek stelde de EPA voor dat er onder CAA sectie 114(a) geen verplichting bestaat om informatie over broeikasgasemissies van bedrijven te verzamelen, noch is het voortzetten van de voortdurende kostbare gegevensverzameling nuttig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de instantie. Daarom stelt de EPA voor om alle rapportageverplichtingen over broeikasgassen te schrappen, met uitzondering van die welke onder de Waste Emissions Charge (WEC) vallen.

CAA sectie 136 vereist alleen gegevensverzameling voor segmenten van subonderdeel W (aardolie- en aardgassystemen) die onder de WEC vallen. Op 4 juli 2025 ondertekende president Trump de One Big Beautiful Bill Act, die CAA sectie 136(g) wijzigde, zodat de WEC nu van toepassing is op emissies die worden gerapporteerd voor kalenderjaar 2034 en voor elk jaar daarna. Overeenkomstig de wet zal de EPA pas in 2034 gegevens over subonderdeel W verzamelen.

De EPA zal een periode voor publieke inspraak starten om input te vragen.