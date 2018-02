Eosta koppelt SDG’s van VN aan groente en fruit

Een vreedzame en duurzame wereld zonder armoede en met gelijkheid en onderwijs voor iedereen. Als het aan de Verenigde Naties (VN) ligt, hebben we dat in 2030 bereikt door middel van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Eosta omarmt deze ambitie en roept anderen op om dit ook te doen. Op de Fruit Logistica in Berlijn en Biofach in Neurenberg presenteert Eosta haar stappenplan, waarin SDG 12 de hoofdrol speelt.

Op de vooravond van de Fruit Logistica vakbeurs in Berlijn doet de bio-specialist uit Waddinxveen een oproep aan de gehele groente en fruit sector om aan de slag te gaan met de doelen van de VN. Volgens Eosta moeten producenten, handelaren en retailers zich veel meer focussen op mens en natuur in plaats van tegen de laagste kosten in te kopen. Dit is de enige manier om onze planeet te beschermen en een duurzame toekomst voor de sector te bewerkstelligen. Michaël Wilde, Duurzaamheid & Communicatie Manager: “Als wij de VN ontwikkelingsdoelen in 2030 willen bereiken dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen, ook binnen de AGF sector. Het is tijd dat wij daarom op een andere manier kijken naar onze voedselproductie en duurzame landbouwsystemen gaan implementeren, die rekening houden met de bodem, biodiversiteit, klimaat, water en onze medemens. Niets doen is geen optie meer.”

Positieve impact

In september 2015 hebben de regeringsleiders van meer dan 190 lidstaten van de VN 17 SDG’s vastgelegd. Deze ontwikkelingsdoelen hebben betrekking op de meest urgente problemen in de wereld, zoals armoede, gelijkheid voor mannen en vrouwen, herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit en duurzame en betaalbare energie. Ondanks dat de doelen op nationaal niveau zijn afgesproken doet de VN ook nadrukkelijk een beroep op de private sector om hun negatieve impact te verminderen en bij te dragen aan de duurzame agenda

SDG Nr. 12: Duurzame consumptie en productie

Voor de leverancier van biologische groenten en fruit staat SDG 12, duurzame consumptie- en productie, centraal maar volgens Wilde draagt duurzame landbouw ook op een positieve manier bij aan velen andere doelen. Zo leidt de biologische teelt tevens tot schoner drinkwater (SDG 6), het tegengaan van klimaatverandering (SDG 13), het herstel van ecosystemen (SDG 15) en het beschermen van oceanen (SDG 14). Wilde: “In onze stand hebben wij grote dobbelstenen liggen, waarop alle zeventien doelstellingen zijn afgebeeld. Hiermee maken we inzichtelijk waar we het over hebben. Daarnaast hebben we de SDG’s gekoppeld aan de zeven thema’s van onze duurzaamheidsbloem.” De duurzaamheidsbloem visualiseert Eosta’s zeven duurzaamheidsdoelen: bodem, biodiversiteit, water, klimaat, economie, samenleving en individuele ontwikkeling. Wilde: “Met de dobbelstenen en onze duurzaamheidsbloem laten we zien dat we ons niet beperken tot een paar SDG’s maar dat we met zoveel mogelijk doelstellingen aan de slag gaan”.