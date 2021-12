Eosta is klaar voor 100% plasticvrij verpakte groente en fruit in 2022

Tweederde van de plasticverpakkingen in supermarkten kan niet gerecycled worden, meldden media onlangs. Als het aan biologische specialist Eosta ligt, hoeft dat ook niet meer. Dankzij nieuwe innovaties kan Eosta al haar verse groente en fruit nu plasticvrij aanbieden. Naast Natural Branding lasermerkjes heeft Eosta nu papieren flowpacks en doosjes in verschillende formaten, als nieuwe plasticvrije opties. Populaire producten als biologische tomaat, bessen en avocado worden nu nog vaak in plastic verkocht.

Veel consumenten ergeren zich aan de plasticvloed in supermarkten, zeker voor biologische groente en fruit. Supermarkten verpakken biologisch fruit vaak om het te onderscheiden van gangbaar. Dat is zonde van zo’n duurzaam product, want veel plastic komt helaas in het milieu terecht. In Europa is 40% van alle plasticafval afkomstig van voedselverpakkingen. Veel landen nemen daarom stappen om de plasticstroom in te tomen. Frankrijk loopt voorop: daar worden plasticverpakkingen voor groente en fruit vanaf 1 januari 2022 verboden.

Natural Branding

Eosta, internationaal distributeur van biologische groente en fruit in Waddinxveen, is klaar voor Frankrijk en de rest van wereld. Eosta’s meest radicale oplossing is (sinds 2016) Natural Branding, lasertatoeages op groente en fruit. Eosta introduceerde deze als eerste in Europa grootschalig op bio producten. Met Natural Branding zet je het verschil op de schil en is er geen verpakking nodig. In de afgelopen vijf jaar zijn hiermee 30 miljoen verpakkingsunits bespaard en 1,5 miljoen kilo CO 2 .

Nieuwe plasticvrije flowpacks en meer

Biologische tomaten, appels en andere producten worden nog massaal verpakt in de populaire flowpacks: schaaltjes met plasticfolie eroverheen. Zachtfruit als blauwe bessen zit vaak in plastic bakjes. Dat hoeft nu niet meer, vertelt Eosta’s verpakkingsmanager Paul Hendriks. Eosta ontwikkelde afgelopen jaren verschillende opties met papier en karton materiaal voor zachtfruit, hardfruit en andere producten: PaperPack, PaperBox, PaperSleeve en PaperShaker. Met name PaperPacks hebben de potentie om miljoenen flowpacks te vervangen. Onderaan vindt u meer informatie over deze opties.

De bal ligt bij de supermarkt

Uiteindelijk is de keuze aan de retail: de supermarkt of de natuurvoedingswinkel bepaalt welke verpakking het wordt. Prijsverschillen, marketing, houdbaarheid, functionaliteit en efficiëntie spelen hierin allemaal een rol. Voor Eosta is de keuze echter duidelijk. Paul Hendriks: “De meest duurzame verpakking is geen verpakking! We blijven daarom altijd zoeken naar nieuwe, betere oplossingen.”