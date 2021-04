Enorme groei voor City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, een samenwerkingsverband van overheden, bouwondernemingen, kennisinstellingen en koepelorganisaties, is in een klap meer dan twee keer zo groot geworden. Maar liefst 49 nieuwe deelnemers gaan met de ondertekening bijdragen aan de betaalbaarheid, de verduurzaming en de voortgang van de bouwagenda. Het bijtekenmoment vond plaats op 8 april tijdens de online Innovatie Expo. Met de nieuwe partners komt het totale aantal deelnemers op 87.

Gertjan de Werk, projectleider City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is trots. “Met het bijtekenen van al deze nieuwe deelnemers is dit ineens de grootste City Deal ooit. Met zo veel gemotiveerde partners die met hun verscheidenheid aan kennis in deze deal samenkomen gaan er mooie dingen gebeuren!”

Kansen

Rosemarie Bastianen, directeur Ruimte en Leefomgeving bij ‘founding partner’ BZK verwelkomt de nieuwe deelnemers. “Zowel de woningbouwopgave als gebruik van biobased materialen vragen om een enorm ruimtelijk beslag. We zien veel meekoppelkansen in deze City Deal voor ruimte en leefomgeving. Met het enthousiasme voor samenwerken in deze City Deal kunnen we integraal verder komen.”

Goede wil

De motivatie bij de deelnemers aan deze City Deal is groot. Volgens directeur Rutger Sypkens van Dura Vermeer ontbreekt het de sector niet aan goede wil. “Onze sector barst van de innovatie. We willen graag samen optrekken en ondernemen om sneller en circulairder te realiseren. Binnenstedelijk maar ook zeker aan de randen zijn locaties nodig om door te pakken.” Hij hoopt dat dit proces dankzij het succes van deze City Deal versneld kan worden.

Forse opgaven

De komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Tegelijk staan we voor de opgave om dit circulair en klimaatneutraal te doen, met hernieuwbare grondstoffen en reductie van CO2 en stikstof. De centrale ambitie van de deelnemers in deze City Deal is dan ook om van de bouwsector een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie.

Volgens BZK-directeur Woningbouw Marja Appelman zal er de komende jaren veel moeten veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt. “We moeten niet alleen kijken naar waar we woningen bouwen, maar ook hoe we zorgen voor betaalbare en duurzame versnelling hiervan. Aangemoedigd door de motie van Eijs/Dik Faber hebben wij daarom gezorgd voor een actieprogramma ter bevordering van circulair, conceptueel en industriële bouw.”

Innovaties

Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met industrieel, demontabel en biobased bouwen. Er wordt gezocht naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Zo draagt de bouwsector bij aan een duurzame toekomst voor Nederland en zorgen innovatie en duurzame bouwtechnieken voor een waardevolle gebouwvoorraad.

Deze City Deal laat zien dat circulair en conceptueel bouwen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda. Bovendien kan het een positieve impuls aan ons landschap geven en helpen klimaatverandering tegen te gaan.

Gertjan de Werk is hoopvol. “Er kan al zoveel, nu moeten we de pilot fase voorbij. In deze City Deal gaan we toepassen wat we al weten en daarmee voor een enorme opschaling van circulair bouwen zorgen. Aan de innovaties en ambities zal het niet liggen.”

Deelnemers

Deze partijen hebben zich op 8 april aangesloten bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen:

Steden: Venlo, Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Amersfoort, Boxtel, Dordrecht, Zaanstad, Purmerend en Amsterdam.

Provincies: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht.

Overige partners: Centrum Hout, Groen Ontwikkelfonds Brabant, Biobased Creations, Bouwend Nederland, MVO Nederland, BTIC, Brickton, Gebiedsontwikkelaar AM, A.S.R. real estate, Blue City, Rabobank, Trivire, Buro Kade, Chainable, De Sleutels, Ons Doel, Duwo, Portaal Leiden, Healthy Homes, TNO, SVH, The New Block, Treeport, Stichting Probos, Koopmans Bouwgroep, Parteon, Coup-Group, Rijksvastgoedbedrijf, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Woonbron, Pioneering, NEPROM en Samenwerkingsverband Lente, Synchroon en Living Lab 040.

Founding partners:

Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen

Provincies: Zuid-Holland, Flevoland

Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, R&L, WB), I&W

Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, BAM, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels

Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village) en de Hogeschool Utrecht

Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland, Dutch Green Building Council

Vereniging van Woningcorporaties: Aedes