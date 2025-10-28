Op 1 oktober is de Energieprijsmonitor vernieuwd. In de nieuwste editie zijn de meest recente marktontwikkelingen verwerkt in de prijspaden, zodat organisaties beschikken over de meest actuele vooruitzichten. Nieuw dit kwartaal is een belangrijke uitbreiding: naast energieprijzen biedt de monitor nu ook inzicht in verschillende CO₂-prijsconcepten. Daarmee krijgen bedrijven en overheden een completer beeld van toekomstige kosten en risico’s rond klimaatbeleid en investeringsbeslissingen.

Energieprijsmonitor uitgebreid met de laatste marktontwikkelingen

De energiemarkt verandert razendsnel. Voor beleidsmakers, bedrijven en onderzoekers is het cruciaal om inzicht te hebben in de prijsontwikkelingen van de komende jaren. De Energieprijsmonitor van TNO Vector biedt kwartaalupdates met verwachtingen tot 2030, gebaseerd op historische prijsontwikkelingen. Zo ondersteunt de monitor bij strategische keuzes rondom beleid, investeringen en onderzoek.

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met rapportage- en verantwoordingsplichten rond duurzaamheid, zoals de nieuwe Europese CSRD-richtlijn. Daarmee groeit ook de vraag: wat is eigenlijk de juiste prijs voor CO₂-uitstoot? Om hier duidelijkheid in te bieden, heeft TNO Vector een nieuwe webpagina gepubliceerd die bedrijven en beleidsmakers helpt bij het kiezen van het juiste prijsconcept voor de juiste toepassing.

Drie prijsconcepten naast elkaar

In het rapport ‘Hoe bepaal je de waarde van CO₂-uitstoot?’ wordt onderscheid gemaakt tussen drie veelgebruikte benaderingen:

Social Cost of Carbon (SCC) : De maatschappelijke schade die één ton CO₂ veroorzaakt, wereldwijd en over de lange termijn. Deze prijs is vooral relevant om ambities en lange-termijndoelen te bepalen, of als stresstest voor de waarde van bezittingen in een koolstofarme economie.

: De maatschappelijke schade die één ton CO₂ veroorzaakt, wereldwijd en over de lange termijn. Deze prijs is vooral relevant om ambities en lange-termijndoelen te bepalen, of als stresstest voor de waarde van bezittingen in een koolstofarme economie. Efficiënte CO₂-prijs : De prijs die nodig is om een vastgesteld klimaatdoel, bijvoorbeeld netto-nul in 2050, tegen de laagst mogelijke kosten te behalen. Dit concept helpt bedrijven en overheden bij het afwegen welke maatregelen kosteneffectief bijdragen aan de Nederlandse klimaat ambities.

: De prijs die nodig is om een vastgesteld klimaatdoel, bijvoorbeeld netto-nul in 2050, tegen de laagst mogelijke kosten te behalen. Dit concept helpt bedrijven en overheden bij het afwegen welke maatregelen kosteneffectief bijdragen aan de Nederlandse klimaat ambities. Marktprijs: De actuele prijs op emissiemarkten zoals het EU-ETS of via nationale belastingen. Dit is de prijs die bedrijven daadwerkelijk betalen op korte termijn, en dus belangrijk voor financiële planning en compliance.

Op de webpagina wordt de verwachte prijsontwikkeling van deze drie concepten in de komende decennia weergegeven, gebaseerd op verschillende bronnen zoals de doorrekeningen van het CPB in de WLO-scenario’s en van het PBL in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) voor actuele beleidskeuzes.

Geen “one size fits all”

Volgens TNO Vector bestaat er niet één juiste CO₂-prijs. De keuze hangt af van de vraag die een bedrijf of overheid wil beantwoorden. Een staalproducent die zijn kasstromen wil inschatten kijkt naar de marktprijs; een energiebedrijf dat investeringsbeslissingen neemt in nieuwe technologieën kan beter de efficiënte CO₂-prijs hanteren; en wie een maatschappelijke kosten-batenanalyse maakt voor een infrastructureel project zal eerder de SCC gebruiken.

Wel waarschuwen we dat vrijwillige koolstofmarkten, waar bedrijven credits kopen om restemissies te compenseren, niet geschikt zijn om businesscases of investeringsbeslissingen op te baseren. Die prijzen ontstaan in een markt met grotendeels heterogene projectkwaliteit en uiteenlopende standaarden en zijn daardoor niet inzetbaar voor compliance en geven géén betrouwbare schaduwprijs voor investeringsbeslissingen.

Eén loket voor toekomstige prijzen

Met de toevoeging van de CO₂-prijzen aan de Energieprijsmonitor biedt TNO Vector bedrijven en overheden één adres voor betrouwbare inzichten in de toekomstige ontwikkeling van zowel energie- als CO₂-prijzen. Daarmee helpen we hen hun investeringen, businesscases en begrotingen beter af te stemmen op toekomstige marktontwikkelingen.