Energiepartners Kenter en Groendus gaan per direct samen verder als één organisatie. Door de krachten te bundelen zijn de voormalig concurrenten beter in staat om zakelijk Nederland -ondanks de toenemende netcongestie- door de energietransitie heen te loodsen. Alle diensten en oplossingen zijn voortaan onder één dak te vinden: van energieplanning tot de realisatie van energievoorzieningen zoals laadpalen, batterijen en zonnepanelen.

De integratie volgt op de overname van Kenter en Groendus door pensioeninvesteerders APG en OMERS, respectievelijk begin 2024 en in 2022. De samenvoeging is een logische vervolgstap: beide bedrijven bedienen de zakelijke markt. De oplossingen die ze bieden, zijn daarnaast complementair aan elkaar en erop gericht om organisaties die vastlopen in de energietransitie weer vooruit te helpen. Het samengevoegde bedrijf richt zich op branches als industrie, transport, logistiek, retail en groothandel. Kenter en Groendus delen de overtuiging dat de energietransitie vraagt om daadkracht, samenwerking en slimme technologie.

Energiesysteem van de toekomst

“Samen realiseren we het energiesysteem van de toekomst”, stelt CEO Erik van der Ende. In een tijd van grillige prijzen, toenemend stroomtekort en netcongestie is de behoefte aan creatieve, slimme oplossingen groter dan ooit. “Organisaties willen wel verduurzamen, maar missen vaak capaciteit of kennis. Juist daar kunnen we het verschil maken. Met voorspellende data en een integrale blik leveren we schone, betrouwbare en betaalbare energieoplossingen die werken: nu én over 20 jaar.”

Dit kan bijvoorbeeld door het opwekken van schone energie met eigen zonnecentrales, het opvangen van overschotten en tekorten met batterijen, of door stroomverbruik te verplaatsen naar het meest gunstige moment. Met behulp van meetdata, energiemanagement en een energiemarktplaats maakt het bedrijf ook complexere oplossingen mogelijk. Daarnaast realiseert het samengevoegde bedrijf oplossingen die onafhankelijk van het stroomnet opereren. “Door voorop te lopen, helpen we de toekomst vorm te geven”, aldus Van der Ende.

Breder aanbod

Het samenvoegen van Kenter en Groendus maakt dat hun aanbod voor klanten breder wordt. Van der Ende: “Waar Kenter uitblinkt in technische infrastructuur, aansluitingen en meetdiensten, staat Groendus bekend om haar datagedreven energiemanagement, zonne-energie en handelsplatform voor schone stroom.”

Hoewel Kenter en Groendus van elkaars expertises gebruik gaan maken, en de teams al geïntegreerd worden, blijven beide merknamen voorlopig actief in de markt. Ook de hoofdkantoren in Duiven en Utrecht blijven vooralsnog in stand. De directie van de gezamenlijke organisatie wordt gevormd door Erik van der Ende (CEO), Roy Wind (COO), Jean-Pierre van Lieshout (CFO), Lysbet Donders (CHO a.i.) en Joost Preyde (CCO a.i.).