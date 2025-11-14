Gisteren is in North Sea Port het startsein gegeven voor de aanleg van batterijopslag Mufasa in Vlissingen. Daarmee wordt duidelijk dat energieopslag geen experiment meer is, maar een onmisbaar onderdeel van de Europese energietransitie. Mufasa onderscheidt zich als het grootste batterijproject dat dit jaar in Nederland is gefinancierd, met een investering van ruim 350 miljoen euro en een van de grootste opslagvermogens in ontwikkeling. Grootschalige opslag ontwikkelt zich snel tot strategische infrastructuur voor industriële betrouwbaarheid en financiële stabiliteit.

Tijdens een relatie evenement bij Return, onafhankelijke aanbieder van Europese energieopslag, waren North Sea Port, Rabobank en de Provincie Zeeland onderdeel van het programma. Investeringspartners in Mufasa, Macquarie Capital, TINC en een consortium van banken, illustreren de groeiende rol van de financiële sector in het realiseren van grootschalige energieopslag als betrouwbare infrastructuur. De mijlpaal markeert de opkomst van een nieuw energiesysteem waarin havens functioneren als energiehubs, financiers en beleidsmakers het belang van opslag voor een stabiel energiesysteem onderstrepen en samen werken aan versnelling.

“Europa komt in een fase waarin afstemming belangrijker wordt dan capaciteit,” zegt Sjoerd Bazen, Managing Director van Return. “Wanneer duurzame opwek, industriële vraag en financiële flexibiliteit samenkomen, wordt groene energie voorspelbare energie.”

Systeemverschuiving in de energiemarkt

Waar batterijen eerder werden gezien als noodoplossing, vormen zij nu een fundament onder een stabiel en flexibel energiesysteem. Grootschalige opslag maakt het mogelijk om pieken en dalen in zonne- en windproductie op te vangen, netcongestie te verminderen en 24/7 beschikbaarheid van energie te ondersteunen.

Met Mufasa wordt een geïntegreerde aanpak zichtbaar waarin alle schakels van het energiesysteem samenkomen: North Sea Port biedt een strategische locatie waar industrie, logistiek en energie elkaar treffen, Rabobank biedt passende financiering voor dit project, de Provincie Zeeland werkt mee in vergunningverlening en ruimtelijke procedures en ziet energieopslag als belangrijk voor de regio en Return levert markttoegang, realtime-balancering en systeemintelligentie zodat de batterij concrete commerciële en operationele waarde creëert.

Een blijvende pijler in het energiesysteem

De opkomst van grootschalige batterijopslag raakt meerdere domeinen tegelijk: het wordt een volwassen investeringscategorie, een blijvend onderdeel van de energie- en industrie-infrastructuur en een regionale aanjager van de energietransitie. Daardoor zit deze ontwikkeling op het snijvlak van financiering, industriële betrouwbaarheid en regionale energie-infrastructuur.

Haven als energie-hub

North Sea Port stelt ruimte beschikbaar vanwege de toenemende energievraag, beperkte netcapaciteit en mix van industriële, maritieme en logistieke activiteiten. Een grootschalige batterij op een strategische havenlocatie maakt het mogelijk om energieoverschotten op te slaan en vrij te geven waar en wanneer dat nodig is. Daarmee ontstaat een schaalbare oplossing voor industriële leveringszekerheid en netstabiliteit.

“Als belangrijke Europese haven hebben we te maken met industriële vraag en netcapaciteit,” zegt Maarten den Dekker, Chief Sustainability Digital Officer bij North Sea Port. “Met Mufasa hebben we de grootste batterijopslag van Nederland in onze haven. Dit maakt volledig deel uit van de brede energiemix die we in onze haven willen realiseren. We zijn best trots dat we hiervoor beschikbare ruimte kunnen voorzien. De batterijen komen in de strook direct onder de rij windmolens. Zo voorkomen we het gebruik van waardevolle bedrijventerreinen om deze beschikbaar te houden voor havengebonden activiteiten.”

Naar een betrouwbaar en flexibel energiesysteem

Met de geplande ingebruikname van Mufasa verschuift de aandacht in Europa van het bouwen van duurzame capaciteit naar het effectief integreren ervan. Stabiliteit wordt minstens zo belangrijk als productie. Energieopslag vormt de schakel tussen industrie, financiën en publieke infrastructuur. De samenwerking in Vlissingen laat zien hoe regio’s, havens en investeerders de energietransitie kunnen versnellen door te investeren in robuuste, schaalbare oplossingen.

Van experiment naar solide beleggingscategorie

“Opslag is nu een blijvend onderdeel van de energiemarkt,” zegt Coen Hutters, Energy Transition Specialist bij Rabobank Research. “Het bevordert de integratie van hernieuwbare energie en draagt bij aan het stabiliseren van energieprijzen. Zodra energie kan worden opgeslagen, kan energie uit hernieuwbare bronnen beter worden ingezet.”

Grootschalige batterijsystemen verdienen door slim in te spelen op prijsverschillen, het net te ondersteunen met stabilisatiediensten, capaciteitscontracten af te sluiten en industriële back-up te bieden.

Foto: Batterijopslag locatie Mufasa in aanleg, in Vlissingen. Gunstig gelegen direct onder de strook windmolens.