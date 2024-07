De EnergielabelMonitor is een nieuwe online applicatie die een gedetailleerd inzicht biedt in de huidige situatie rondom energielabels van Nederlandse panden, zowel van woningen als bedrijfspanden. De tool ondersteunt gemeenten, huiseigenaren, kopers, huurders, hypotheekverstrekkers en bouw- en vastgoedprofessionals met visuele inzichten om weloverwogen beslissingen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid te nemen. Zo toont de tool dat Zeewolde en Almere procentueel de meeste energielabels C of hoger tellen, terwijl de meeste energielabels D of lager te vinden zijn in Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. De EnergielabelMonitor is een initiatief van Esri Nederland, waarbij gebruik werd gemaakt van de expertise en input van Woninglabel.nl, en is vrij toegankelijk via www.energielabelmonitor.nl.

De EnergielabelMonitor stelt gebruikers in staat om lokale en regionale verschillen te ontdekken omtrent de energielabels in Nederland. De visuele weergave op een kaart geeft snel inzicht in de gebieden waar de grootste winst te behalen valt op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

De monitor focust hierbij op drie kernelementen en geeft ze weer in verschillende dashboards: Dekking (hoeveel energielabels er zijn ten opzichte van het totaal aantal adressen), Prognose (hoeveel energielabels er verlopen binnen twee jaar) en Verdeling (hoe de aantallen van de verschillende energielabels zich tot elkaar verhouden), op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Door de informatie te visualiseren op een kaart, is deze eenvoudig en snel te begrijpen.

Gemeenten met meeste energielabels

De Nederlandse gemeenten met de hoogste dekking, ofwel het hoogste aantal energielabels ten opzichte van het totaal aantal adressen, zijn Gorinchem, Zoetermeer en Wageningen. De EnergielabelMonitor geeft ook de procentuele verdeling van de verschillende energielabels weer, zodat snel inzichtelijk is hoe duurzaam een wijk of buurt is. De gemeenten met relatief de meeste panden met energielabel C of hoger zijn Zeewolde, Almere en Houten. De top drie meeste panden met energielabel D of lager wordt gevormd door Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Steden waar veel panden staan met een laag energielabel hebben een grotere uitdaging rondom verduurzaming voor zich, omdat panden met label D of lager vaak ouder zijn en verduurzamen meer inspanning kost.

Analyses en beleidsvraagstukken

De EnergielabelMonitor maakt gebruik van geavanceerde data-analysetechnieken in de ArcGIS-software van Esri en integreert informatie uit de landelijke energielabel database van de Rijksoverheid, EP-online.nl, om een accuraat en up-to-date overzicht te bieden. Voor de indelingen van gemeenten, wijken en buurten maakt de monitor gebruik van de CBS gebiedsindelingen.

De gegevens van EnergielabelMonitor kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende analyses en beleidsvraagstukken, waaronder de optimale locatiekeuze voor duurzaamheidsinitiatieven en monitoring van de voortgang in verduurzaming van woningen, per regio of gemeente. Het energielabel is ook van belang voor verhuurders, want het weegt mee bij het bepalen van de huurprijs. Tevens is het label van belang voor hypotheekverstrekkers en banken, bijvoorbeeld bij het verstrekken van leningen voor vastgoedverduurzaming.

“Met de lancering van de EnergielabelMonitor zetten we een grote stap richting een duurzamer Nederland”, zegt Jacko ter Voorde, operationeel manager bij Woninglabel.nl. “We geloven dat deze tool niet alleen zal bijdragen aan meer transparantie en bewustwording, maar ook aan concrete acties om de energie-efficiëntie van Nederlandse woningen te verbeteren. Om te bepalen waar, wanneer en welk type verduurzaming nodig is, zijn nauwkeurige en gedetailleerde gegevens over de bestaande energielabels broodnodig.”

“De EnergielabelMonitor is een sprekend voorbeeld van hoe we kunnen profiteren van de enorme potentie van geodata”, zegt Joris Bak, senior manager solutions bij Esri Nederland. “Nederland staat voor een grote transitieopgave op het gebied van energie en de behoefte aan inzicht groeit om op dit gebied gedegen beslissingen te nemen. Geografische data zijn bij uitstek geschikt om een grote rol te spelen bij het nemen van datagedreven beslissingen. De kennis daarvoor is vaak al aanwezig. Het is vooral zaak om de complexe informatie op een visuele manier te delen zodat organisaties kunnen samenwerken aan een gezamenlijk plan – in dit geval verduurzaming in de strijd tegen opwarming van de aarde.”