Energiebesparing is om meerdere redenen een goed idee. Het bespaart op de kosten, verlaagt de impact op het klimaat en er zijn wettelijke eisen waaraan je moet voldoen. Een methode om energiebesparing binnen een organisatie laagdrempeliger te maken is ‘gamification’. Wat houdt dit in en hoe komt dit samen in de Energie Bespaar Game voor Gebouwen?

Wanneer mensen het woord ‘gamified’ of ‘gamification’ voor het eerst horen, denken ze aan bordspellen, videogames of welk spel dan ook dat alleen of met anderen wordt gespeeld. Gamification beschrijft echter een bepaalde benadering van een taak. Oftewel: het is een proces waarbij spelelementen en mechanismen worden gebruikt om mensen te betrekken en te motiveren om hun doelen te bereiken. Door spelelementen als beloningen, niveaus, competitie, sociale connectie en verkenning te gebruiken, kunnen de houding en het gedrag van mensen positief worden veranderd.

Energie Bespaar Game

Gamification is een effectief middel om met spelelementen in een serieuze context (leer)gedrag te veranderen. Door het toe te passen op, bijvoorbeeld, het leren over energiebesparing, prikkel je de nieuwsgierigheid van deelnemers. Ook daag je deze deelnemers uit meer voortgang te boeken door middel van onderlinge competitie. Een voorbeeld hiervan is de Energie Bespaar Game voor Gebouwen. Dit helpt mensen die niet weten hoe of waar te beginnen, of over hoe je het beste het gesprek aan kan gaan met jouw (mede)huurder, gebouweigenaar of technisch beheerder.

De Energie Bespaar Game is een nieuwe (leer)tool voor het stimuleren energiebesparing binnen de bestaande kantorenbouw: een uitdagende manier om bewustwording te stimuleren en kennis over te brengen, met concrete acties die een duidelijk verband hebben met de realiteit van een gebouw en het energieverbruik binnen dat gebouw. Het laat deelnemers zien dat ze invloed uit kunnen oefenen en dat ze een rol kunnen spelen.

Nieuwe ronde vanaf 9 oktober

Vanaf 9 oktober start een nieuwe ronde van de Energiebespaargame voor Gebouwen. Je gaat in een periode van 6 weken met jouw team 6 uitdagingen aan. Samen zet je concrete stappen om energie te besparen binnen jouw gebouw. Maak kennis met bestaande instrumenten als de WEii en het EnergieKompas, ontwikkel een actieplan om werkelijk energiegebruik te verminderen en strijd tegen andere teams voor mooie prijzen!

Gebouwinzicht, Gideon en The 2B Collective hebben de serious game ontwikkeld, DGBC is partner hierbij. De game is de perfecte manier om invulling te geven aan je Paris Proof ambities en te ontdekken hoe je direct grote stappen kan zetten zonder grote ingrepen. Speciaal voor DGBC-partners en Paris Proof Commitment-ondertekenaars is deelname kosteloos. Meld je nu aan!