Prowind GmbH verkoopt het ontwikkelbedrijf voor windprojecten op land in Nederland aan Eneco. Hiermee voegt Eneco voor circa 260 MW aan ontwikkelpotentieel toe aan haar windportfolio in Nederland. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor Eneco om te blijven groeien in haar ambitie om meer duurzame energie op te wekken.

Gezien het huidige groeipotentieel op de Duitse windmarkt gaat Prowind GmbH zich focussen op het ontwikkelen van projecten in Duitsland. Daarom hebben zij besloten de Nederlandse activiteiten rondom windontwikkelingen te verkopen aan Eneco. Voor het energiebedrijf een waardevolle toevoeging in de spreiding van windprojecten over Nederland. De huidige zes medewerkers van Prowind in Nederland zetten hun werkzaamheden voort bij Eneco en blijven als windontwikkelaar betrokken bij de overgenomen projecten, zoals windpark Horst & Telgt en windpark De Lutte.

Erwin Leeuwis, directeur Renewable Power Eneco: “De windprojecten die we met deze overeenkomst overnemen, vormen een goede aanvulling op het portfolio van Eneco. Gezien deze ontwikkelingen zich veelal in het oosten van Nederland bevinden, versterken we hiermee ook direct het spreidingsgebied van onze duurzame energieprojecten. Mede dankzij het feit dat wij ook de Nederlandse medewerkers van Prowind mogen verwelkomen bij Eneco en zij betrokken blijven bij de projecten, heb ik er vertrouwen in dat deze overeenkomst positief gaat bijdragen aan onze duurzaamheidsambitie.”

Johannes Busmann, algemeen directeur van Prowind GmbH: “We zien momenteel een sterke dynamiek in de groei van de Duitse windenergiesector. Door onze inspanningen te focussen op de Duitse markt, kunnen we deze ontwikkeling strategisch benutten en projecten sneller realiseren. Wij zijn dan ook blij dat Eneco ons Nederlandse ontwikkelbedrijf overneemt. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers en projecten bij Eneco in goede handen zijn, terwijl wij ons volledig kunnen richten op de kansen op de Duitse markt.”

Prowind in Nederland

Prowind blijft actief in Nederland met haar al operationele projecten. Dit zijn onder andere zonnepark Broekstraat in Klarenbeek, het burgerwindpark Koningspleij in Arnhem, een zonnedaksysteem in Hengevelde en een innovatief energieproject Solar-Transferium in Zwolle; dat een solarcarport, laadstations voor elektrische auto’s, batterijopslag en een energiemanagementsysteem combineert.