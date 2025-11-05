Eneco neemt zakelijk energieleverancier Gulf Gas + Power over. De overname sluit aan bij Eneco’s strategie om duurzame groei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf te versnellen en bij te dragen aan de energietransitie. Eneco ziet kansen om de dienstverlening aan klanten van Gulf Gas + Power verder te verbeteren en hen te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik en emissies.

Gulf Gas + Power heeft een klantenbestand opgebouwd van meer dan 30.000 bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Voor deze klanten verandert er in eerste instantie niets. In de loop van 2026 worden de activiteiten van Gulf Gas + Power geïntegreerd in die van Eneco. Vanaf dat moment krijgen klanten die hun contract verlengen voortaan 100 procent groene stroom. Voor die tijd ontvangen klanten ook al advies over de mogelijkheden om hun emissies te verlagen. Dit sluit aan bij Eneco’s ambitie om bedrijven te ondersteunen bij het reduceren van hun CO₂-voetafdruk. Dankzij deze overname kunnen we straks nog meer bedrijven helpen met besparen en verduurzamen.

Selina Thurer, Chief Operations Officer Customers van Eneco: “Deze overname past binnen onze strategie om verder te groeien in de zakelijke markt en klanten in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik en CO₂-uitstoot. Daarmee versterken we onze positie als partner in de energietransitie en helpen we nog meer klanten met duurzame energie en innovatieve oplossingen.”

Michel Koornstra, Chief Executive Officer en mede-oprichter van Gulf Gas + Power: “Sinds we in 2017 zijn begonnen, hebben we in korte tijd een sterke positie opgebouwd als een MKB-gerichte energieleverancier in Nederland. De overname door Eneco waarborgt continuïteit voor onze klanten en biedt toegang tot nieuwe producten, expertise en schaalvoordelen om versneld te verduurzamen. Voor ons team markeert deze stap het begin van een nieuw hoofdstuk, waarin we onze ambitie als onderdeel van Eneco verder kunnen waarmaken.”

Eneco streeft ernaar samen met al haar klanten CO2-neutraal te worden. Zo sluiten we alleen nog contracten voor groene stroom af, ook met zakelijke klanten. Daarnaast heeft Eneco eerder dit jaar Eneco GroenGebouwTM geïntroduceerd, een product waarmee zakelijke pandeigenaren hun gebouw en hun energieverbruik kunnen verduurzamen en volledig ontzorgd kunnen worden tijdens het proces en het energiebeheer daarna.

De overname wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. Eneco en Gulf Gas + Power verstrekken geen financiële gegevens met betrekking tot deze acquisitie.