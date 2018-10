Elis Nederland wereldwijd winnaar duurzaamste professionele textielverzorger

Elis Nederland heeft de Sustainability prijs in ontvangst mogen nemen tijdens de uitreiking van The Global Best Practices Awards 2018 van CINET. Als winnaar is Elis Nederland uitgeroepen tot de meest duurzame professionele textielverzorger wereldwijd. “Een mooi gebaar voor alle mensen in ons bedrijf die hard gewerkt hebben aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd een goede motivatie om deze weg te blijven volgen”, aldus Managing Director Lars Kamphuis.

De uitreiking vond plaats op 19 oktober in ExpoDetergo International in Milaan. Elis Nederland was één van de 45 genomineerden, uitgekozen uit 350 deelnemers afkomstig uit 40 landen. Naast de prijs voor duurzaamheid, keek de jury van het programma naar kwaliteit, type business model en het serviceconcept, innovatie en key-note data.

Elis Nederland is een internationale multi-serviceverlener die oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis Nederland verhuurt, reinigt, wisselt, repareert en vervangt de producten indien nodig. De levensduur van een product wordt daarmee met jaren verlengd; de dienstverlening is circulair. Na gebruik wordt een groot deel van de producten gerecycled.

“Naast dat de dienst op zichzelf al duurzaam is, zijn wij constant bezig met het verduurzamen van onze wasserijen, kantoren en processen”, aldus Operations Director Michel Vreugdenhil. Hiermee werkt Elis Nederland aan een circulaire economie waarbij er geen afval is, noch een grondstoffentekort. De vestiging in Helmond is een mooi voorbeeld hiervan, volgens Vreugdenhil: “In die wasserij gebruiken we geen water uit de kraan, maar het water uit de grond. Daarnaast warmen we het water op met gebruikt en gefilterd water uit het wasproces.” Het proces is bijna net zo schoon als de kleding die de wasserij weer verlaat.

CINET is de overkoepelende organisatie van de professionele textielverzorgingsindustrie. De partij bedient met haar netwerk de belangen van de ongeveer 750.000 bedrijven die op het moment actief zijn in de wereldwijde textielverzorgingsindustrie. The Global Best Practices Awards Program 2018 stimuleert volgens CINET de implementatie van best practice maatregelen, services, marketing en kwaliteit van de professionele textielverzorgingsindustrie.

CINET heeft een bezoek gebracht aan Elis Nederland waarbij de dienstverlening en het duurzame karakter is opgevallen. Om dit te benadrukken heeft Elis Nederland tijdens de award ceremonie een pitch gegeven in de vorm van een video:

Noot: Adviesbureau Sustainalize heeft Elis Nederland geadviseerd bij het formuleren van een duurzaamheidsstrategie. Lees hier meer daarover.