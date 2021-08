Elicious maakt duurzame producten betaalbaar

Industrieel gemaakte persoonlijke verzorgingsproducten zoals zeep en shampoo kunnen huidproblemen veroorzaken en worden vaak op dieren getest. De plastic verpakkingen waar de producten in zitten zijn bovendien slecht voor het milieu. Gelukkig worden we ons hier steeds bewuster van. De populariteit van duurzame producten, zonder schadelijke ingrediënten en plastic verpakkingen, neemt daarom toe. Veel mensen vinden duurzame producten echter nog te prijzig. Elicious brengt hier verandering in. Het nieuwe merk, dat onlangs is gelanceerd, maakt duurzame producten die wél betaalbaar zijn.

De collectie van Elicious bestaat onder meer uit handgemaakte zeep, plasticvrije shampoos, konjac sponzen, mondverzorging, huidverzorging en accessoires. Voor alle producten worden zoveel als mogelijk is natuurlijke ingrediënten gebruikt. Dit is beter voor jezelf en beter voor het milieu. Producten die bescherming nodig hebben worden allemaal 100% plasticvrij verpakt en waar het niet nodig is gewoon zonder verpakking.

“Onze producten zijn gemaakt van gezonde ingrediënten die altijd duidelijk zijn geëtiketteerd”, zo laat een woordvoerder van Elicious weten. “Ze zijn vrij van parabenen, sulfaten, giftige chemicaliën en onnodige toevoegingen. Puur en simpel, zoals het hoort.”

Webshop

Momenteel kun je op de webshop voornamelijk producten vinden voor persoonlijke verzorging, inclusief bijbehorende accessoires. Binnenkort volgen ook producten voor thuisgebruik om ‘zero waste’ na te streven. Bezoek de webshop van het merk via www.elicious.eu.

Zuidoost-Azië

Eddy Goseling, de oprichter van Elicious, heeft een lange ervaring in Zuidoost-Azië, waar veel ingrediënten en complete producten door allerlei aanbieders in Europa ingekocht worden. “We zijn niet de eerste in de markt met deze producten, maar wel de eerste die het betaalbaarder maken. Dit doen wij door alles zelf te doen en zo onnodige kosten weg te strepen, zonder aan kwaliteit in te boeten.” Door de prijzen laag te houden, worden de producten toegankelijker voor een breder publiek, zo laat hij weten. “Samen werken we aan een mooiere versie van Moeder Aarde dan we nu zien.”

Over Elicious

Daarnaast is Zuid-Oost Azië natuurlijk een bron van zoveel ingrediënten die wij allemaal zo heerlijk vinden; in ons eten en in onze persoonlijke verzorging. Die ook weer gebruikt worden voor allerlei producten die hier in Europa gemaakt worden. De mensen daar staan voor een groot deel nog steeds erg dicht bij de natuur en we kijken soms met verbazing naar de kennis die ze hebben en hoe ze die toepassen.

Met kennis van zaken verwonderen we ons vaak over de naar onze mening te hoge prijzen voor die producten waarmee we de uitdaging kunnen aangaan om de natuur weer in balans te brengen. Want dat kan alleen maar als we het met z’n allen doen, niet alleen maar een selecte groep die zich dat kan veroorloven. En dus zijn we hier aangeland; met een mooie collectie die waarachtig ‘schoon’ is en voor prijzen waarbij je een sprongetje van blijdschap wil maken. Mee eens? En we willen je alleen maar overtuigen met onze producten. We gebruiken niet allerlei ‘social proof’ overtuigingstechnieken om je sneller tot kopen te bewegen. Wij hebben geduld, net als de natuur.