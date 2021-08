Elektrische bloemengieter rijdt stilletjes door de stad Amsterdam

De bloembakken in de hoofdstad krijgen vers water met een zogenoemde E-cargo. De 100% elektrische bestelwagen is door Oase Lease uit Bemmel omgebouwd tot een reusachtige bloemengieter van maar liefst 500 liter. Het water wordt uit de grachten gehaald. Het Betuwse groenbedrijf heeft in gezamenlijke opdracht van de gemeente Amsterdam, lokale ondernemers en hoveniersbedrijf Dolmans Wieringen Prins in diverse stadsdelen duizenden hanging baskets, brugbaskets en piramides aangebracht en zorgt daarbij tevens voor het onderhoud gedurende het bloeiseizoen. De gloednieuwe E-cargo, met een actieradius van 160 kilometer, werkt geluidloos. Chauffeur Marcin kan daarom vanaf ’s ochtends 05.00 uur op pad en geeft water zonder geluidsoverlast te produceren voor bewoners of voorbijgangers. De smalle wagen kan probleemloos door nauwe straatjes rijden. Na een proefperiode van 4 maanden is Amsterdam de eerste stad waar de E-cargo volledig wordt ingezet voor de verzorging van hanging baskets en bloempiramides.

Duurzaamheid

Het gietwater voor de zomerbeplanting wordt uit de grachten gepompt. De E-cargo kan met een sproeilans gericht watergeven. Woordvoerder Arnoud Oortwijn van Oase Lease: “De E-cargo is als emissievrij voertuig een logische, maar belangrijke stap voor ons als bedrijf. We kunnen zo nog duurzamer te werk gaan en de kwaliteit van onze producten garanderen. Wij verwachten dat in de toekomst meer steden een beroep doen op onze emissieloze bedrijfswagen. Diverse gemeenten hebben al interesse getoond.”

Citydressing

Het vergroenen van steden met onder meer hanging baskets, ook wel citydressing genoemd, heeft tal van voordelen. Allereerst levert de zomerbloei een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en sfeer in de stad. Onderzoeken wijzen uit dat men zich veiliger voelt in een groene omgeving. Oase Lease heeft de bakken beplant met onder meer Petunia, Verbena en Bidens. Deze zomerbloeiers bevatten nectar waar onder meer bijen, hommels en vlinders op afkomen. Behalve voor de levering van de hanging baskets en fleurige piramides is Oase Lease ook verantwoordelijk voor de verzorging van de planten.