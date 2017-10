Elektrische bedrijfswagens bieden veel voordelen

Er is een gestage groei te zien in het aantal elektrische bedrijfswagens in Nederland. Dit onderzoeksresultaat werd gepubliceerd in Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2017-2018. Er zijn in Nederland 13.065 volledig elektrische auto’s. Dit is een toename van 3.730 auto’s ten opzichte van 2016. Ter vergelijking; in 2011 waren er nog slechts 238 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen.

Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017 (NZO) blijkt dat 70% van de werkgevers in Nederland positief is over zakelijk elektrisch rijden. Duurzaam ondernemen en milieubewustzijn worden steeds belangrijker, dat geldt dus ook voor het wagenpark. Met de komst van nieuwe modellen worden ze naast schoner en zuiniger ook beter ontwikkeld op gebied van technologie. Een stijgend aantal bedrijven en leasemaatschappijen wil in de toekomst volledig overgaan op elektrische auto’s. Dit is een trend die door de producerende auto-industrie zal worden gevolgd. Een goed voorbeeld is Volkswagen, die gaat de komende jaren miljarden investeren om alle modellen in 2030 ook elektrisch beschikbaar te kunnen stellen. Voordeel van zakelijk elektrisch rijden, zijn ook de fiscale voordelen waarmee het kabinet elektrisch rijden stimuleert.

Met de komst van betere accu’s wordt de autoverzekering op den duur gunstiger. Het lage bijtellingspercentage maakt het ook voor de bestuurder interessant om de auto voor privégebruik in te zetten. Er geldt een kortingspercentage van 18 procentpunten op het standaardbijtellingstarief van 22%. De bijtelling is dus maar 4%. Niet alleen Tesla, maar ook Opel, Volvo, Mercedes, Audi, Fiat en Volkswagen hebben aangekondigd dat ze tussen nu en 2019 nieuwe volwaardig elektrische modellen zullen introduceren. De nieuwe modellen hebben al een actieradius van 300 tot 500 kilometer. Daarmee is het ook voor de zakelijke rijder, die langere afstanden moet afleggen, een prima alternatief.

Grotere steden zullen in de toekomst vaker vervuilende diesel- en benzinemotoren uit hun stadskern weren. Hoe schoner de auto, hoe groter de kans dat de auto in elke stadskern wordt toegestaan. Steeds meer gemeentes en provincies bieden subsidies (met een beperkte looptijd) voor de aanschaf van zakelijke elektrische auto’s. Fiscale voordelen zijn te realiseren door gebruik te maken van de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Het plaatsen van een laadpaal kan tegenwoordig simpel op je eigen oprit of op het werk. Voor een vast bedrag per maand bieden verschillende energieleveranciers de mogelijkheid om installatie, onderhoud en beheer van het laadpunt te regelen.

Een elektrische auto is behoorlijk waardevast. Bij diefstal of totallossverklaring wordt er langer een hoog bedrag uitgekeerd door de autoverzekering. In de meeste polissen zijn extra vergoedingen opgenomen voor het slepen van de auto naar een laadpaal of schade aan de eigen laadpaal thuis. Het is wel belangrijk om een voertuigvolgsysteem mee te laten leveren bij de auto. Veel verzekeraars stellen dit als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekering voor elektrische auto’s. De meeste modellen zijn gelukkig standaard voorzien van een voertuigvolgsysteem. Door de enorme technologische ontwikkeling is de kans groot dat de kosten voor het verzekeren van de elektrische auto’s in de komende jaren zal dalen.