De Europese elektriciteitsmix wordt schoner en daarmee groeit het klimaatvoordeel van elektrische auto’s. Volgens nieuw onderzoek van de International Council on Clean Transportation (ICCT) produceren elektrische auto’s met een accu die vandaag de dag worden verkocht 73% minder broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus dan hun benzine-tegenhangers – zelfs als de productie wordt meegerekend. Dat is een verbetering van 24% ten opzichte van eerdere schattingen voor 2021. Andere aandrijflijnen, waaronder hybrides en plug-in hybrides, laten daarentegen slechts marginale of geen vooruitgang zien in het verminderen van hun klimaatimpact.

De studie, een uitgebreide levenscyclusanalyse van alle belangrijke aandrijflijntypen, bevestigt eerdere bevindingen: alleen elektrische auto’s met een accu kunnen de grootschalige emissiereducties realiseren die nodig zijn om Europa’s meest vervuilende vervoerswijze aan te pakken. Personenauto’s zijn verantwoordelijk voor bijna driekwart van de emissies in de sector.

“Elektrische auto’s met een accu in Europa worden sneller schoner dan verwacht en presteren beter dan alle andere technologieën, inclusief hybrides en plug-in hybrides”, aldus Dr. Marta Negri, onderzoeker bij ICCT. Deze vooruitgang is grotendeels te danken aan de snelle uitrol van hernieuwbare elektriciteit op het hele continent en de grotere energie-efficiëntie van elektrische auto’s met een batterij.

Tegen 2025 zullen hernieuwbare energiebronnen naar verwachting 56% van de elektriciteitsopwekking in Europa voor hun rekening nemen, een stijging van 18 procentpunten ten opzichte van 2020. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU voorspelt dat dit aandeel de komende tien jaar verder zal toenemen, tot 86% in 2045. Aangezien auto’s die vandaag de dag worden verkocht doorgaans ongeveer 20 jaar in het verkeer blijven, zal een voortdurende verbetering van de elektriciteitsmix de klimaatvoordelen van elektrische auto’s met een batterij alleen maar vergroten. De brandstofmix van auto’s met een verbrandingsmotor daarentegen zal voornamelijk afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, aangezien de beschikbaarheid en prijs van alternatieve brandstoffen onzeker blijven.

Andere technologieën blijven achter bij elektrische auto’s met een batterij wat betreft emissiereducties gedurende de levenscyclus. Hybride en plug-in hybride auto’s bieden slechts 20% en 30% lagere emissies gedurende de levensduur dan benzine. Dit komt ook doordat plug-in hybrides minder op elektriciteit blijken te rijden dan eerder werd aangenomen. Hoewel hybridisatie enkele voordelen biedt, zijn deze reducties relatief klein in vergelijking met de emissiebesparingen van elektrische auto’s met accu’s – en ze zijn niet voldoende om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te halen.

De studie houdt ook rekening met andere aandrijflijnen en brandstofopties, zoals elektrische auto’s met waterstofcellen. Deze aanpak kan ook een aanzienlijke emissiereductie (79%) opleveren ten opzichte van benzineauto’s, maar alleen bij gebruik van waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit, dat momenteel niet op grote schaal in Europa wordt geproduceerd en beschikbaar is. Elektrische auto’s met waterstofcellen daarentegen rijden op waterstof geproduceerd uit aardgas, wat overeenkomt met bijna alle waterstof die momenteel beschikbaar is, wat een vermindering van de emissies gedurende de levenscyclus met slechts 26% oplevert ten opzichte van benzineauto’s.

Misbruik van data in het EV-debat aanpakken

Desinformatie en selectief datagebruik hebben geleid tot verwarring over de klimaatprestaties van elektrische voertuigen. De ICCT-analyse biedt transparantie over de impact van een aantal onjuiste aannames, zoals het niet meenemen van de ontwikkeling van het elektriciteitsnet gedurende de levensduur van voertuigen en het gebruik van niet-representatieve gegevens over het brandstofverbruik en de levensduur van voertuigen.

Een veelgehoorde bewering is dat elektrische voertuigen hogere emissies hebben die verband houden met de productie van batterijen. Hoewel de productie-emissies van elektrische auto’s met batterijen ongeveer 40% hoger zijn dan die van benzineauto’s, toont het onderzoek van de ICCT aan dat deze initiële “emissieschuld” doorgaans wordt gecompenseerd na ongeveer 17.000 kilometer rijden, meestal binnen de eerste één tot twee jaar van gebruik in Europa.

“We hopen dat deze studie duidelijkheid schept in het publieke debat, zodat beleidsmakers en leiders in de industrie weloverwogen beslissingen kunnen nemen”, aldus Dr. Georg Bieker, Senior Researcher bij ICCT. We hebben recentelijk gezien dat leiders in de auto-industrie de emissieberekeningen van hybrides verkeerd hebben weergegeven. Maar levenscyclusanalyse is geen kwestie van zelf je avontuur kiezen. Ons onderzoek houdt rekening met de meest representatieve use cases en is gebaseerd op praktijkgegevens. Consumenten verdienen accurate, wetenschappelijk onderbouwde informatie.

De ICCT-analyse omvat de broeikasgasemissies van de productie en recycling van voertuigen en batterijen, brandstof- en elektriciteitsproductie, brandstofverbruik en onderhoud. De methodologie houdt ook rekening met de ontwikkeling van de elektriciteitsmix gedurende de levensduur van voertuigen, evenals met het gebruik in de praktijk in plaats van met officiële testwaarden om het brandstof- en elektriciteitsverbruik te schatten, wat essentieel is voor het beoordelen van de emissies van plug-in hybrides.