Ebusco, een pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, batterijopslag en laadsystemen, heeft in één klap drie nieuwe orders binnengehaald bij ZES. Het gaat om een Discharge Station, Charging Station en maximaal vijftien Docking Stations. Daarmee draagt Ebusco bij aan een totaaloplossing voor de elektrificatie van de binnenvaartindustrie.

Zero Emission Services B.V. (ZES) levert verwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Deze energiecontainers, zogenaamde ‘ZESpacks’, worden gebruikt voor de aandrijving van schepen en kunnen eenmaal leeg eenvoudig worden ingewisseld bij een van de wissel- en laadstations.

Hoewel ZES eerder al energiecontainers aanschafte, had het bedrijf nog behoefte aan een laadoplossing. Na een aanbestedingstraject heeft ZES daarom een contract gegund aan Ebusco voor de levering van tien Docking Solutions, met een optie voor nog eens vijf extra. De Docking Solutions worden ingezet om ZESpacks op te laden zodat deze schepen tijdens de vaart van stroom kunnen voorzien.

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco, licht toe: “Na een uitvoerige aanbesteding zijn we verheugd om wederom voor ZES aan de slag te gaan. We hebben in de busindustrie reeds de nodige ervaring met heavy-duty batterijen opgedaan en zijn trots deze kennis nu ook in te zetten voor de elektrificatie van de binnenvaart. Door onze kennis te bundelen zorgen we dat ook de verduurzaming van de scheepvaart in een stroomversnelling komt.”

Plug-and-play oplossing: volledig elektrische mobiele walstroominstallatie

Naast een laadoplossing is ZES ook op zoek gegaan naar een manier om schepen tijdens het laden/lossen te voorzien van walstroom. Hiervoor is de keuze gevallen op een Ebusco Discharge Station in combinatie met een Charging Station. De walstroomvoorziening bestaat uit een 20-voetscontainer met daarin elektrotechnische apparatuur, waarmee schepen kunnen worden voorzien van stroom tijdens het laden en lossen.

Bijzonder is dat het gaat om een plug-and-play oplossing: het Discharge Station wordt niet gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet, maar gebruikt in combinatie met energieopslagcontainers. Daardoor kan het Discharge Station eenvoudig worden verplaatst. De zes ZESpacks die hiervoor benodigd zijn kunnen op hun beurt weer worden geladen met het Charging Station, welke middels een 20-voetscontainer meerdere energiecontainers ineens kan laden.

Wanneer de totaaloplossing van ZESpack tot laadstation niet voor de binnenvaart wordt ingezet, kan deze worden gebruikt om het elektriciteitsnet in balans te houden. Het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit is essentieel om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, met een meer variabele output, toeneemt.

Bart Hoevenaars, CEO van Zero Emission Services, vult aan: “We hebben Ebusco het afgelopen jaar leren kennen als een betrouwbare partner met zeer goede kennis van batterijen. We kijken er dan ook naar uit om wederom in zee te gaan. Met de aanschaf van verschillende Docking Solutions, een Discharge Station en Charging Station zetten we een belangrijke stap naar een compleet ecosysteem voor emissieloos varen en komen we weer een stap dichterbij zero emissie.”