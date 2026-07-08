Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM om de nettarieven te verhogen vanwege de noodzakelijke investeringen in het elektriciteitsnet. Daarnaast wil de organisatie vanaf 2029 tijds- en volumeafhankelijke nettarieven invoeren om vraagpieken af te vlakken om netcongestie te voorkomen en om de rekening eerlijker te verdelen. Common Futures rekende de gevolgen van dit voorstel op de energierekening van een gemiddeld huishouden door in dit rapport.

Impact op de energierekening

De energierekening van een gemiddeld huishouden met een stand alone gasketel wordt vanaf 2029 € 135 per jaar hoger. Dit wordt € 291 als daarin ook het effect van de beoogde verdere verhoging van de gasprijs door ETS2 en de groen gas-bijmengverplichting worden meegenomen.

Als dat gemiddelde huishouden een all-electric warmtepomp heeft, wordt de energierekening € 505 per jaar hoger, waarvan € 355 toe te schrijven is aan de tijds- en volumeafhankelijke nettarieven. Met een hybride opgestelde warmtepomp wordt de energierekening € 422 per jaar hoger, waarvan € 260 door de tijds- en volumeafhankelijke nettarieven. Met ETS2 en de bijmengverplichting wordt de energierekening in totaal € 446 hoger.

Het dure tijdsblok moet veel korter

Volgens Vereniging Warmtepompen laat de analyse zien dat het voorstel onnodig nadelig uitpakt voor huishoudens met een warmtepomp. Vereniging Warmtepompen pleit ervoor, gezien deze uitkomst, dat het dure blok van 16.00 uur tot 23.00 uur veel korter kan én moet. De branche respecteert dat investeringen in de infrastructuur leiden tot tariefsverhoging en dat een hoger verbruik leidt tot een groter deel van de rekening. Het blok van 16.00 tot 23.00 uur in het winterhalfjaar is echter onnodig lang. De kans op netcongestie speelt slechts enkele uren per jaar en is lokaal. Daaraan is vooral het laden van elektrische voertuigen debet.

Het is onterecht om deze rekening vooral bij gebruikers van warmtepompen te leggen. Common Futures concludeert dat warmtepompen dit lange dure blok niet kunnen mijden en de kosten daarvan slechts in beperkte mate kunnen drukken door flexibiliteit met een thuisbatterij. Vereniging Warmtepompen vindt de potentiële besparing van € 163 per jaar die gerealiseerd kan worden met een batterij zeer mager, mede gezien de inspanningen van de branche om flexibiliteit van een warmtepompsysteem te mobiliseren.

Overigens blijft het gebruik van een warmtepomp in alle gevallen goedkoper dan het gebruik van een gasketel en daarmee een uitstekende verduurzamingsoplossing.

Download hier het rapport Impact van tijds- en volumeafhankelijke nettarieven op warmtepompen.