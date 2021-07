Ekoplaza start pilot: van boer tot bord klimaatpositief

Het klimaatverhaal raakt ons allemaal. Bij Ekoplaza nemen ze hun verantwoording. Als familiebedrijf met een biologisch hart zijn ze druk bezig om samen met haar Puur NL leveranciers van boer tot bord helemaal CO 2 -neutraal te worden. En werken ze eraan om – daar waar kan – meer CO 2 op te nemen dan ze in onze keten uitstoten.

Bij de groothandel en op het kantoor werkt Ekoplaza helemaal CO 2 -neutraal. Een verbeterpunt is het vervoer van de groothandel naar de winkels. Elektrische vrachtwagens zijn vaak niet inzetbaar vanwege de actieradius, de (beperkte) oplaadmogelijjkheden en -tijd. Om dit te compenseren, zet Ekoplaza een aantal van haar telers in als koolstofboer. Door de bodem klimaatvriendelijk te bewerken en extra bomen te planten op hun bedrijf, zorgen ze voor meer CO 2 -opslag. Daar belooont Ekoplaza ze voor. Als pionier maken ze met deze nieuwe verbinding onze biologische keten nog sterker en het Nederlandse landschap steeds mooier.

Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten blijkt ook het integreren van bomen in de landbouw, de zogeheten agroforestry, bij te dragen aan klimaatverbetering. Agroforestry is het integreren van bomen in de landbouw. Het afgevallen blad verbetert de bodem, de bodem leggen CO 2 vast en leveren extra inkomsten op (vrucht en hout). Nuttige insecten, vogels en zoogdieren vinden er voedsel en habitat. Bomen dragen zo bij aan de biodiversiteit. Als landschappelijk erfgoed verfraaien ze het landschap. Agroforestry is goed in te zetten in kippenuitlopen en als voederhagen in weilanden voor geiten en varkens.

Teler Pipie en zoon Gijs van De Koekoek

In Drimmelen, bij gemengd bedrijf De Koekoek, is boerin Pipie samen met toekomstig opvolger zoon Gijs, enthousiast over de mogelijkheden: “De verbreding met agroforestry past echt bij ons familiebedrijf want naast het telen van wortels en bieten, willen we bijdragen aan dierenwelzijn en klimaat. Met agroforestry werk je natuurinclusief met de dieren, de gewassen en de omgeving. Onze boerderij ligt bij de Biesbosch. Het oude landschap wordt hier, achter de dijk, afgewisseld met rechte stukken akkerbouwgrond verkregen door inpoldering en verkaveling. Met rijen notenbomen op het kruidenrijke grasland willen we die overgang verzachten én hebben onze koeien altijd schaduw. Daartussen komen stroken eiken-, beuken- en kastanjebomen. De eikels, kastanjes en beukennootjes zijn weer voer voor de varkens. Ook komt er een perceel met bramen- en bessenstruiken. Wij willen het hier steeds beter maken door te zorgen voor een mooier landschap, een gezonde bodem en tevreden dieren in de wei. Uiteindelijk verkoopt Ekoplaza onze groenten, ons vlees, ons fruit en onze noten. Al dan niet verwerkt in de lekkere verse maaltijden.”

Ekoplaza start deze pilot met haar boeren van:

De Koekoek

Mariënwaerdt

Boomgaard Ter Linde

De Lepelaar

Geluksvogels

Eko-boerderij De Eerste

Fruitboer Harrie van den Elzen

Het doel is dat het uiteindelijk een vast onderdeel bij alle telers wordt waar Ekoplaza mee samenwerkt, ook in het buitenland.