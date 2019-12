Eilandeninitiatief moet met hulp van bedrijven eind maken aan plasticvervuiling

Het Nederlandse Searious Business en International Union for Conservation of Nature (IUCN) komen in actie tegen de groeiende plastic afvalberg op eilanden. De partners lanceren het initiatief ‘Plastic Waste Free Islands’. Searious Business, die het oorspronkelijke initiatief heeft ontwikkeld, wil de eilanden de komende twee jaar zo goed als afvalvrij maken en zet daarom in op een systeemverandering. De initiatiefnemers krijgen steun van de Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dat zes miljoen euro beschikbaar stelt.

Grote impact

Searious Business en IUCN starten op de eilanden St Lucia, Antigua/Barbuda, Grenada, Fiji, Vanuatu en Samoa. Omdat de veranderingen grote impact hebben, wordt eerst samen met de lokale visserij, de overheid, afvalverwerkingsbedrijven en de toeristische sector een actieplan opgesteld. Hoe die veranderingen eruit gaan zien, verschilt per eiland. “Denk aan toeristen die tijdens hun verblijf op een eiland slechts één plastic fles krijgen aangereikt die ze telkens kunnen bijvullen. Of miniflesjes shampoo in hotels en spa’s die worden vervangen door tappunten. Op deze manier hopen we het wegwerpplastic met tachtig procent te kunnen terugdringen”, zegt Willemijn Peeters, CEO van Searious Business.

Volgens Peeters is het milieuvriendelijker inrichten van de afvalketen van vitaal belang als iedereen in de toekomst wil blijven genieten van hagelwitte stranden en de helderblauwe zee. Idyllische eilanden trekken momenteel vliegtuigladingen vol met toeristen die allemaal moeten eten en drinken. “Maar op deze eilanden is vaak geen afvalinfrastructuur en ook geen ruimte, dus 90 procent van het plastic afval komt in het milieu terecht. Het gebruik van wegwerpplastic groeit terwijl de verwerkingsindustrie niet in eilanden investeert, want ze kunnen er simpelweg geen schaalvergroting realiseren. We willen voorkomen dat eilanden een grote vuilstort vormen in de toekomst.”

Rol bedrijfsleven

Om het plan te realiseren is samenwerking met het bedrijfsleven, zowel lokaal als internationaal, van groot belang. Met deze partijen onderzoeken we welke disruptieve innovaties in verpakkingen en afvalinfrastructuur kunnen worden neergezet. Tegelijkertijd kijken we hoe we met behulp van de systeemveranderingen op de eilanden ook meer werkgelegenheid kunnen creëren waarmee de economie van het eiland wordt gestimuleerd.”

Voor partijen als TUI zorgt minder plastic afval ervoor dat ze ook in de toekomst nog toeristen op prachtige stranden kunnen ontvangen, maar ook dat ze nu bijvoorbeeld al minder plastic afval kosten hebben.

Vasteland

Wanneer de maatregelen succesvol uitpakken, kunnen ze daarna ook op andere eilanden worden doorgevoerd. En zelfs op het vasteland. Peeters: “De eilanden beschikken over een gesloten kringloop op kleine schaal waardoor je nauwkeurig kunt vaststellen wat de gevolgen zijn van de systeemveranderingen. Hierdoor kunnen de best practices uiteindelijk ook op het vasteland worden toegepast. Dit maakt het initiatief ook een soort speeltuin voor grote bedrijven die nieuwe innovaties willen testen.”