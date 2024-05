Nederlandse en duurzame touroperator Riksja Travel zet in op elektrisch vervoer. Om de overgang naar duurzaam reizen te versnellen, investeert Riksja €725.000 euro in elektrische vliegtuigen en elektrische campers. “Wij zijn vastbesloten om het huidige landschap van vliegen te hervormen,” zegt oprichter van Riksja Travel Marius Appelman. “Het past volledig in de aanpak en visie van het bedrijf.”

“Luchtvaart is vaak onvermijdelijk in de reisindustrie. Daarom zijn we vastberaden om de manier waarop we vliegen te veranderen door te investeren in elektrisch vliegen en rijden,” zegt Marius. “We hebben meer dan €600.000 toegewezen aan Electron, dat kleine elektrische vliegtuigen produceert, en Eflight, een vliegschool gespecialiseerd in elektrische vliegtuigen. Daarnaast hebben we €125.000 geïnvesteerd in elektrische campers van Leavv die zo snel mogelijk worden geïntegreerd in het reisaanbod van Riksja.

Overgang versnellen

De redenering achter deze investeringen is om de overgang naar duurzaam reizen te versnellen. “Electron richt zich op kleine elektrische vliegtuigen die operationeel zijn vanaf 2028, ideaal voor regionale vluchten naar bestemmingen zoals Griekse eilanden of bergachtige regio’s in Nepal,” legt Appelman uit. Eflight beschikt momenteel over vijf milieuvriendelijke vliegtuigen en legt laadinfrastructuur aan op luchthavens. Ook fungeert het als kenniscentrum voor elektrisch vliegen.

Appelman gelooft dat elektrisch vliegen voor korte afstanden binnen enkele jaren een realiteit is. “We kunnen duurzame regionale vluchten aanbieden tussen nabijgelegen bestemmingen, zoals eilanden of bergachtige regio’s. Dit is slechts de eerste stap naar een toekomst waarin elektrisch vliegen de norm is. Riksja Travel zet zich in om een positieve verandering teweeg te brengen in de wereld van reizen. Elektrisch vliegen is daar een essentieel onderdeel van”, stelt hij.