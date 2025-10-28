Henri Potze, directeur van Greenhouse Sustainability, heeft op 20 oktober de eerste editie van KAS /Verduurzamen overhandigd gekregen. Het speciale magazine over duurzaamheid in de glastuinbouw is in samenwerking met KAS Media en een groot aantal bedrijven uit de sector gemaakt en verschijnt in twee varianten: een reguliere uitgave én een speciale jubileum-editie.

Greenhouse Sustainability bestaat tien jaar. In het voorjaar werd dat al gevierd met een eigen duurzaamheidsevent, nu volgt ook een eigen magazine. In samenwerking met KAS Media werd een thema-uitgave gemaakt over verduurzamen. In dit magazine vertellen diverse bedrijven en organisaties uit de glastuinbouw over hun duurzame uitdagingen en de reis die zij tot nu toe hebben afgelegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel ecologische duurzaamheid (milieu), sociale duurzaamheid (mensen) als economische duurzaamheid (winst). ‘Special edition’

Het magazine is een uitgave van KAS Media, maar kwam in nauwe samenwerking met Greenhouse Sustainability tot stand. Beide directeuren lichten de samenwerking voorin de uitgave verder toe. KAS /Verduurzamen valt deze week door de bus bij zo’n 4.000 adressen in de glastuinbouw. Ook staan alle artikelen nu al online op www.kasmagazine.nl. Maar er is ook een jubileum-versie van het magazine gemaakt. Deze ‘special edition’ is in kleine oplage uitgebracht. Inhoudelijk is deze uitgave hetzelfde, maar de jubileum-editie heeft een afwijkende cover in het teken van 10 jaar Greenhouse Sustainability én een speciaal voorwoord door Henri Potze. Dit bijzondere bewaarmagazine wordt de komende tijd door Greenhouse Sustainability zelf verspreid onder klanten en relaties.

Met het hele team

Bij de overhandiging van het eerste magazine ontving Henri Potze ook een vergroting van de cover waarop hij zelf te zien is. Het is de voorzijde van de jubileum-editie. “Ik ben heel trots op het eindresultaat. Met ons hele team en in goede samenwerking met KAS Media hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooi en inhoudelijk magazine over duurzaamheid in de tuinbouw. Van vergroening en footprintberekening, tot sociale projecten en aandacht voor medewerkers. Alles komt aan bod. Bovendien brengen we onze eigen rekentools nadrukkelijk onder de aandacht. Ik ben heel benieuwd wat de lezers ervan vinden en hoop dat het bedrijven inspireert om ook met duurzaamheid aan de slag te gaan.”