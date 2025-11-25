DS Smith, onderdeel van International Paper en wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingen op basis van papiervezels, heeft de handen ineengeslagen met DLS, producent van geautomatiseerde systemen voor interne logistiek en infrastructuur. In opdracht van DLS heeft DS Smith een innovatieve golfkartonnen buffer ontwikkeld die belangrijke machineonderdelen beschermt tijdens opslag en transport.

De nieuwe verpakking bestaat uit robuuste zijpanelen van dubbelgolf karton. Deze constructie vormt een solide beschermlaag aan beide zijden, waardoor de inhoud optimaal beschermd blijft. De golfkartonnen buffers zijn speciaal ontworpen om de producten van DLS te beschermen tegen schokken en trillingen tijdens binnenlandse en internationale transport. Daarnaast biedt het nieuwe verpakkingsontwerp een ruimtebesparing van circa 60% ten opzichte van eerdere EPS verpakkingen, wat direct resulteert in voordelen op het gebied van opslagcapaciteit en logistieke efficiëntie.

Optimalisatie van de supply chain

Het ontwerp van DS Smith zorgt voor meer opslagcapaciteit in het magazijn, vooral tijdens piekperiodes. De verpakkingen kunnen makkelijk worden gestapeld, zijn volledig recyclebaar en vormen een duurzaam alternatief voor kunststof buffers van geëxpandeerd polystyreen (EPS).

William Lieftink, Directeur Dynamic Logistic Systems: “De ruimtebesparing is echt indrukwekkend, we hebben nu veel minder opslag nodig voor verpakkingsmateriaal waardoor we minder hoeven te schuiven met pallets en producten. Bovendien verminderen we het risico op ongelukken of beschadigingen en hebben we nieuwe stappen gezet die in lijn zijn met onze duurzaamheidsambities, misschien wel de belangrijkste verbetering bij gelijkblijvende of zelfs lagere verpakkingskosten.”

Remko Berkhout, Marketing and Communications Manager, DS Smith Benelux: “Met onze expertise in duurzame verpakkingen op basis van papiervezels hebben we DLS geholpen een stap te zetten richting een circulaire toekomst. Deze optimalisatie stelt DLS in staat om klanten in uiteenlopende sectoren beter van dienst te zijn. Door een golfkartonnen alternatief te bieden voor het eerder gebruikte kunststof EPS, zorgen we voor een efficiënte opslag en veilig transport van machineonderdelen, zoals dispensers voor transportsystemen. Wij blijven ons inzetten om onze klanten te ondersteunen bij de overgang naar een circulaire economie.”

DLS is expert in intralogistieke subsystemen voor interne materiaalstromen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert geautomatiseerde logistieke systemen en beschikt over een breed productportfolio, waaronder rollerbanen, verzendbuffers, pallethandlingsystemen, sorteersystemen, orderpick- en doseersystemen. Met deze efficiënte en flexibele oplossingen ondersteunt DLS klanten uit uiteenlopende sectoren bij het inspelen op de steeds hogere eisen binnen hun supply chain.

DS Smith zet zich wereldwijd in voor de overgang naar een circulaire economie en levert duurzame verpakkingen aan klanten in 34 landen. Daarbij hanteert DS Smith een doelgerichte duurzaamheidsstrategie ‘Now & Next‘ ter ondersteuning van hun doel om verpakkingen opnieuw te definiëren voor een veranderende wereld (‘Redefining Packaging for a Changing World’).