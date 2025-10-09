Op donderdag 16 oktober opent burgemeester Erik Boog van Diemen het eerste laadplein voor elektrische vrachtwagens en zwaar materieel aan de oostkant van Amsterdam. Het laadplein is een initiatief van Koninklijke Saan en Schouten Energy en bevindt zich bij Saan aan de Overdiemerweg vlakbij de A1, A9 en A10. Het laadplein beschikt over vier krachtige DC-snellaadpunten van 350 kW en is geschikt voor elektrische vrachtwagens, kranen en ander groot materieel. De stroom is 100% groen en komt van ruim 2.000 zonnepanelen op het dak van het Saan-pand. Schouten Energy gaat het laadplein exploiteren, dat te vinden is in alle gangbare laadapps. Het plein is aangelegd door Kenter B.V.

Energietransitie

Met het laadplein zetten Saan en Schouten Energy een concrete stap in de verduurzaming van transport en logistiek in de regio. De initiatiefnemers zijn trots:

“Nu kunnen we onze elektrische vrachtwagens en kranen direct bij ons eigen pand duurzaam laden. En natuurlijk stellen we het laadplein open voor andere bedrijven,” zegt Rutger Alferink, algemeen directeur van Koninklijke Saan.

“Voor ons is dit de logische volgende stap: naast leverancier van fossiele en hernieuwbare brandstoffen naar ook partner in duurzame energieoplossingen,” vult Leen Schouten, directeur van Schouten Energy, aan.

Van tankstation naar laadlocatie

Saan exploiteerde ooit een benzine en diesel tankstation aan de oude A1 door Diemen en krijgt nu dus een modern laadstation. Zowel Schouten Energy als Saan werken aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Sinds 2001 is Schouten de vaste energieleverancier van Koninklijke Saan. Eerst was dat voor traditionele diesel, maar tegenwoordig vooral voor hernieuwbare brandstoffen zoals HVO diesel.