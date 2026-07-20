Apeldoorn heeft een landelijke primeur: de eerste openbare statiegeldautomaten van Nederland die lege flessen en blikjes rechtstreeks afstorten in een ondergrondse container. Vanaf nu kunt u uw statiegeldflessen en -blikjes inleveren op containerpleinen bij winkelcentrum ’t Fort en Ordenplein.

De officiële opening vond plaats op donderdagochtend 16 juli met Lisette Bosch (directeur van Circulus), René Hissink (directeur van TOMRA) en Lieke Tiemersma (Productmanager RVM’s Verpact).

Tikkie of naar het goede doel

De statiegeldmachines zijn dagelijks geopend van 07:00 tot 22:00 uur. U kunt hier niet alleen uw statiegeldverpakkingen inleveren, maar ook glas, papier en andere grondstoffen wegbrengen. Zo kunnen verschillende afvalstromen in één bezoek gescheiden worden ingeleverd.

Het statiegeld wordt direct uitbetaald via Tikkie of kan worden gedoneerd aan een goed doel: de kledingbank van Stichting Sant’Egidio. De ingeleverde flessen en blikjes worden vervolgens gerecycled tot nieuwe drinkverpakkingen. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden en wordt zwerfafval in de omgeving verminderd.

Innovatieve pilot voor openbare statiegeldinzameling

De statiegeldautomaten zijn gerealiseerd door een samenwerking tussen Circulus, TOMRA, Verpact en Gemeente Apeldoorn. Door de statiegeldautomaten van TOMRA te combineren met de ondergrondse containers van Circulus ontstaat een openbare inlevervoorziening met grote opslagcapaciteit. De flessen en blikjes worden ter plekke compacter gemaakt. Op deze manier hoeven de automaten minder vaak te worden geleegd en kan de inzameling efficiënter worden georganiseerd.

Met deze pilot onderzoeken de betrokken partijen of deze innovatieve oplossing een efficiënte en toegankelijke aanvulling vormt op de bestaande mogelijkheden om statiegeldverpakkingen in te leveren. Bij een succesvolle pilot kan het concept ook op andere locaties in Nederland worden toegepast.

Samenwerken voor meer inlevergemak en minder zwerfafval

Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact: “We weten bij Verpact dat inlevergemak het belangrijkst is om meer statiegeldverpakkingen terug te krijgen. Daarom breiden we het netwerk van uitbetalende innamepunten continu verder uit met nieuwe locaties, bulkmachines en samenwerkingen, zoals hier met Circulus, TOMRA en de gemeente Apeldoorn. Door samen te werken kunnen we nog meer verpakkingen recyclen tot grondstof voor nieuwe flesjes en blikjes, voorkomen we zwerfafval en sluiten we de kringloop. Want dat is het doel van Verpact: een circulaire keten voor verpakkingen realiseren.”