Midden in de nieuwe wijk Middelsee is een bijzonder zaadje geplant: letterlijk én figuurlijk. Royal Koopmans heeft in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden het eerste urban tarweveld van Leeuwarden ingezaaid: een veld vol betekenis, waar straks niet alleen graan groeit, maar vooral verbinding. Het veld, ingezaaid met Nedertarwe, vormt een nieuwe ontmoetingsplek waar natuur, bewustwording en samenleving samenkomen. Zeker vanaf de bloei in het voorjaar, wordt dit een levendige plek waar jong en oud, bewoners, boeren, studenten en bezoekers kunnen ontdekken wat lokaal voedsel betekent en hoe dichtbij de oorsprong van ons dagelijks brood eigenlijk is.

Verbinding tussen stad en platteland

Royal Koopmans, dat volgend jaar haar 180-jarig jubileum viert, wil met dit initiatief iets teruggeven aan de stad waar het bedrijf zijn wortels heeft. “Met dit urban tarweveld brengen we boer en consument dichter bij elkaar,” zegt Bauke Wierda, Manager Sourcing van Royal Koopmans. “We willen laten zien dat voedselproductie niet iets is van ver weg, maar iets dat letterlijk in onze eigen leefomgeving kan groeien.”

De Gemeente Leeuwarden ziet het veld als een waardevolle toevoeging aan de jonge wijk Middelsee. “Het laat prachtig zien hoe natuur, duurzaamheid en gemeenschap hand in hand kunnen gaan,” aldus Bauke Dirk Lodewijk van de Gemeente Leeuwarden. “Dit project past bij onze ambitie om van Middelsee een levendige, groene en sociale stadswijk te maken.”

Duurzaam graan van dichtbij

De keuze voor Nedertarwe is bewust gemaakt. Dit graan wordt in Nederland geteeld door lokale boeren die werken met respect voor mens, dier en natuur. Daarmee staat Nedertarwe symbool voor duurzame samenwerking en een korte voedselketen.

Door het graan midden in de stad te laten groeien, wordt zichtbaar hoe voedselproductie bijdraagt aan biodiversiteit, bodemgezondheid en lokale verbondenheid.

Samenwerking en toekomst

Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Leeuwarden, wijk Middelsee, Hoogland BV en studenten van NHL Stenden. Samen bouwen zij aan een plek waar educatie, plezier, creativiteit en natuur samenkomen. Het inzaaimoment vormt het startschot van een langdurig project, waarin ook toekomstige activiteiten en ontmoetingen rondom het veld gepland staan. “Hier groeit niet alleen graan,” zegt Bauke Wierda, “maar ook verbinding tussen stad en platteland.”