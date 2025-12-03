Grote financiële instellingen rapporteren over hun klimaattransitieplannen en de emissies die ze financieren. Dit doen zij voor het eerst in lijn met nieuwe regels voor duurzaamheidsverslaggeving. Uitgangspunt daarbij is dat de informatie relevant, betrouwbaar, begrijpelijk én onderling vergelijkbaar moet zijn. De AFM deed hiernaar een verkenning bij een aantal grote Nederlandse banken en verzekeraars. In ‘Naar een transparante rapportage over klimaattransitieplannen en gefinancierde emissies’ schetsen wij een actueel marktbeeld. Ook geven we ontwikkelpunten mee voor een meer gestandaardiseerde aanpak voor transitieplannen in het duurzaamheidsverslag.

Transitieplannen in het duurzaamheidsverslag geven inzicht in strategische keuzes klimaattransitie

In 2024 publiceerden de onderzochte instellingen voor het eerst een duurzaamheidsverslag volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit deden zij vrijwillig, omdat deze richtlijn nog niet in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsrapportage is het transitieplan, dat alle acht onderzochte instellingen in hun verslag hebben opgenomen.

Duurzaamheidsverslagging is een leerproces

Duurzaamheidsverslaggeving volgens de CSRD is een leerproces. Voor instellingen zelf, maar ook voor andere stakeholders, waaronder de AFM. We moedigen de sector daarom aan verder te werken aan een meer gestandaardiseerde aanpak en geven in ons rapport enkele ontwikkelpunten mee voor de hele sector. Zodat gebruikers van het verslag de impact, risico’s en kansen van instellingen ten aanzien van het klimaat en de transitieplannen op waarde kunnen schatten en onderling

kunnen vergelijken. In de sector bestaan al meerdere (nationale en internationale) initiatieven en samenwerkingen voor verbetering en ontwikkeling van de duurzaamheidsrapportage en transitieplannen. De AFM moedigt de sector aan deze branche-initiatieven te vervolgen en te benutten voor verdere standaardisatie.

Marktbeeld banken

We zien in onze verkenning dat er bij de onderzochte banken een gedetailleerde en uitgebreide rapportage is over emissies en plannen. Alle vier onderzochte banken rapporteren over hun transitieplan en tussendoelen. Maar de scope en diepgang verschillen nog aanzienlijk, zien we in deze verkenning. Voor banken zijn voornamelijk de gefinancierde emissies van zakelijke leningen relevant, aangezien deze veruit de grootste bron van uitstoot vormen. Banken bieden inzicht in de sectoren die zij financieren en de doelstellingen en plannen per sector. Wat beter kan, is consistentie in definities, meetmethodes en meeteenheden binnen en tussen jaarverslagen, voor meer duidelijkheid over de reikwijdte van de plannen en betere vergelijkbaarheid.

Marktbeeld verzekeraars

De vier onderzochte verzekeraars maken hun emissiecijfers per activaklasse in grote lijnen op vergelijkbare wijze inzichtelijk, maar de mate van detail verschilt. Het grootste deel van de gefinancierde emissies komt uit bedrijfs- en staatsobligaties. De plannen richten zich voornamelijk op gefinancierde emissies uit eigen beleggingen. Vergelijkbaarheid van verzekeraars is nog beperkt mogelijk door verschillen in reikwijdte, meeteenheden en rapportageformats. Interessante aanvullende informatie over verduurzaming wordt vaak buiten het jaarverslag verstrekt.

Knelpunt blijft kwaliteit van data in de keten

Alle onderzochte instellingen geven aan dat de kwaliteit van data in de keten een belangrijk knelpunt is. Onzekerheden vloeien voort uit de beperkte beschikbaarheid van gegevens, in het bijzonder verder in de waardeketen. Het verkrijgen van betrouwbare en recente data van partijen dieper in de waardeketen is ingewikkelder dan van directe tegenpartijen. Daardoor moeten instellingen veel gebruikmaken van schattingen, modellen en externe dataproviders.

